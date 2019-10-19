法工委：未成年人保護法修訂草案將提審議

中評社北京10月19日電／記者從18日舉行的全國人大常委會法制工作委員會發言人第二次記者會獲悉，十三屆全國人大常委會第14次會議將於10月21日至26日在北京舉行。未成年人保護法修訂草案、預防未成年人犯罪法修訂草案、民法典婚姻家庭編草案三審稿等一批社會高度關注的法律草案，將在此次全國人大常委會會議上提請審議。



據全國人大常委會法工委發言人臧鐵偉介紹，未成年人保護法修訂草案明確了未成年人保護工作協調機制，細化了有關部門的職責，加強了政府保護力度。在現行未成年人保護法的基礎上，修訂草案增加了校園欺凌防控措施、發現未成年人受侵害時強制報告制度、密切接觸未成年人行業從業人員的准入資格等內容。同時，修訂草案對網絡不良信息治理、個人信息保護、網絡沉迷防治等各方面普遍關注的新情況新問題也作了規定。



預防未成年人犯罪法修訂草案的一大亮點是對未成年人的行為進行了重新梳理和界定，按照從輕到重將其分為不良行為、嚴重不良行為、犯罪行為三個等級，並規定了不同程度的干預措施。修訂草案還完善了訴訟中的教育、社區矯正期滿和刑滿釋放後的安置幫教等制度。



在民法典婚姻家庭編草案方面，臧鐵偉表示，自今年7月全國人大常委會就婚姻家庭編草案二審稿公開徵求社會公眾意見以來，共收到35314位網友提出的67388條意見和814封群眾來信。全國人大常委會法工委對這些意見進行了認真研究，有的在即將審議的該編三審稿中予以吸收采納。



據悉，民法典婚姻家庭編草案三審稿修改的主要問題包括：一是增加了有關樹立優良家風、弘揚家庭美德、重視家庭文明建設的規定；二是確立了最有利於被收養人的原則；三是增加了無效或者被撤銷婚姻中無過錯方的損害賠償請求權。



發布會上，臧鐵偉還通報了密碼法草案、基本醫療衛生與健康促進法草案、民法典人格權編和侵權責任草案等近期立法工作相關情況。



（來源：新華網）