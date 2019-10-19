臨滄市人大原黨組書記、主任李華鬆被＂雙開＂

中評社北京10月19日電／日前，中共雲南省委批准，雲南省紀委監委對臨滄市人大常委會原黨組書記、主任李華鬆嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，李華鬆背離入黨初心，喪失理想信念，毫無黨性原則，對黨不忠誠不老實，處心積慮對抗組織審查。違反中央八項規定精神，在黨的十八大後，不收斂、不收手，大肆收受禮品禮金。利用職權和職務影響為親屬及他人在工作招錄、發展黨員、職務晉升、工程承攬等方面謀取利益。生活上腐化墮落，道德敗壞，大搞權色交易；經濟上貪婪無度，甘於被不法私營企業主“圍獵”，將公權力作為謀取私利的工具，大肆收錢斂財、大搞權錢交易，嚴重污染了臨滄的政治生態。



李華鬆嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、群眾紀律、工作紀律和生活紀律，構成職務違法並涉嫌犯罪，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》等有關規定，經省紀委常委會會議研究並報省委批准，決定給予李華鬆開除黨籍處分；由省監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。



李華鬆簡歷



李華鬆，男，漢族，中共黨員，雲南臨翔區人，大學本科學歷，1962年10月生，1983年8月參加工作。歷任臨滄縣馬台鄉鄉長、馬台鄉黨委書記、鳳翔鎮黨委書記、副縣長、縣委副書記、縣長，鳳慶縣委副書記、代縣長、縣長等職。

