西雙版納原副書記刀勇被＂雙開＂

中評社北京10月19日電／日前，經中共雲南省委批准，雲南省紀委監委對西雙版納州委原副書記、政法委原書記刀勇嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，刀勇理想信念喪失，為搞政治攀附，毫無底線地利用職權為他人提供幫助，對黨不忠誠不老實，表裡不一，搞兩面派，做兩面人，執紀破紀，執法破法。嚴重違反中央八項規定精神，且在黨的十八大之後，不收斂、不收手，長期接受他人高檔宴請，收受他人禮品。封官許願，謀取利益，隱瞞房產。從事營利性活動，經商辦企業，持有非上市公司股份，利用其職權及職務影響力安排他人在未消費的情況下刷卡充值，以茶謀私，為親屬謀利，收受他人禮金並接受投資款。在線索處置、紀律審查中，洩露線索處置情況，徇私舞弊，從中謀利。利用職務便利為他人謀取利益，並非法收受財物。



刀勇嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律，構成職務違法並涉嫌犯罪，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》等有關規定，經省紀委常委會會議研究並報省委批准，決定給予刀勇開除黨籍處分；由省監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。



刀勇簡歷



刀勇，男，傣族，1967年3月出生，雲南景穀縣人，大學學歷，中共黨員。歷任思茅市公安局副局長，雲南省紀委紀檢監察一室副主任，雲南省紀委紀檢監察三室正處級副主任；2011年12月，任雲南省紀委紀檢監察二室主任（副廳級）；2016年4月至2017年9月，任昆明市人民政府副市長、市公安局局長；2017年9月至今，任西雙版納州委副書記、政法委書記。



（來源：中央紀委國家監委網站）