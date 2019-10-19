中國人為什麼愛跳廣場舞？

2019年10月1日，在新中國成立70周年慶祝活動上，群眾遊行中的體育強國方陣。（來源：新華社） 中評社北京10月19日電／“我們要在長安街上，向世界展示中國大媽風采。” 56歲的李秀花參加了新中國成立70周年慶祝活動群眾遊行，在接受人民日報記者採訪時，她這樣說道。



在新中國成立70周年慶祝活動的群眾遊行中，有這樣一個群體備受關注並極具代表性，那就是“體育強國”方陣中的廣場舞大媽們。她們揮舞彩帶，臉上洋溢著燦爛的笑容，走過天安門廣場，向全世界展現出中國老年人的新風貌。



今天，被稱為“中國式健身”的廣場舞，以其歡快的串燒音樂和自娛自樂的編排，吸引著越來越多人的關注。



為什麼中國人這麼愛跳廣場舞？



“身體好了”“心情美了”“朋友多了”，活躍在廣場上的受訪者給出了這樣的答案。事實上，飽滿的熱情，高昂的興致，矯健的身姿，充滿活力的模樣，已經是最好的回答。



廣場舞起源於上世紀90年代，簡單易學，老少鹹宜，條件和標準約束不高，既能健身強體又能陶冶情操，逐漸跨越了城鄉界限和年齡界限，深入到大街小巷，風靡大江南北。國家體育總局社會體育指導中心相關負責人介紹，據不完全統計，全國經常參加廣場舞健身的人群已經超過1億。



中國人愛跳廣場舞，是老有所依、老有所樂的現實選擇，是健康中國戰略的生動落地，而這背後折射出的，更是“把增進人民福祉、促進人的全面發展作為發展的出發點和落腳點”的一個經典案例。



風靡城鄉，提升了老百姓的幸福感和獲得感



家住河北任丘北辛莊鄉姜臨河村的龐艶彩是廣場舞圈里的網紅老師，她在幾個視頻網站上都開設了賬號，分享自己編排的百餘套廣場舞健身操，粉絲累計超過200萬。

