工商銀行重慶分行謝明嚴重違紀違法被開除黨籍

中評社北京10月19日電／據中央紀委國家監委駐中國工商銀行紀檢監察組、重慶市紀委監委消息：日前，中央紀委國家監委駐中國工商銀行紀檢監察組、重慶市紀委監委對中國工商銀行重慶市分行原黨委委員、副行長謝明嚴重違紀違法問題進行了紀律審查和監察調查。



經查，謝明喪失理想信念，背棄初心使命，政治上蛻化變質，搞團團夥夥、拉幫結派，對黨不忠誠不老實，搞兩面派、做兩面人，處心積慮對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規收受禮品、接受宴請，公車私用；不按規定報告個人有關事項；違規從事營利活動；生活上腐化奢靡，家風不正，對子女失管失教、放任縱容；經濟上貪婪無度，與不法私營企業主沆瀣一氣，甘於被“圍獵”，直接插手、干預信貸項目審批，大搞權錢交易，違法發放貸款，嚴重破壞任職金融機構的政治生態。



謝明嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律、生活紀律，構成職務違法並涉嫌受賄、違法發放貸款犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質惡劣、情節嚴重，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》等有關規定，經中國工商銀行黨委研究，決定給予謝明開除黨籍處分，按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀所得。依據《中華人民共和國監察法》等有關規定，經重慶市監委研究，決定將謝明涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。



（來源：中央紀委國家監委網站）