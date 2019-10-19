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第七屆世界軍人運動會在武漢隆重開幕
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2019-10-19 10:44:21
10月18日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在武漢出席第七屆世界軍人運動會開幕式並宣布運動會開幕。（圖片來源：新華社）
中評社北京10月19日電／創軍人榮耀，築世界和平。第七屆世界軍人運動會18日晚在湖北省武漢市隆重開幕。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席開幕式並宣布運動會開幕。
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