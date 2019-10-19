把握時代脈搏　攜手共建網絡空間命運共同體

中評社北京10月19日電／10月20日至22日，浙江烏鎮，以“智能互聯 開放合作——攜手共建網絡空間命運共同體”為主題的第六屆世界互聯網大會將再次聚焦全球目光。



2019年是互聯網誕生50年，也是中國全功能接入國際互聯網25年，今年的世界互聯網大會，有著特殊的意義。



“1＋3”的新架構首度亮相，吸引力持續增強，國際化不斷提升……第六屆世界互聯網大會進一步放眼全球，緊跟互聯網前沿發展趨勢，將繼續成為全球互聯網領先科技成果的匯集地以及觀察世界前沿技術的新窗口。



而其背後折射出的，則是25年來中國互聯網創新發展的融合大勢，中國與世界共享互聯網發展紅利的共贏大局，以及中國不斷推動數字經濟發展、共建網絡空間命運共同體的美好願景。



2018年11月7日，習近平主席向第五屆世界互聯網大會致賀信，就進一步推進全球互聯網發展與治理髮表重要主張——



“各國應該深化務實合作，以共進為動力、以共贏為目標，走出一條互信共治之路，讓網絡空間命運共同體更具生機活力。”



今天，我們期待著通過第六屆世界互聯網大會的召開，搭建起凝聚共識、共享合作的新平台，共同為構建一個造福全人類的網絡空間命運共同體而攜手並進。



25年融合之路：中國互聯網發展紅利惠及民生



25年，互聯網在中國落地生根、枝繁葉茂，取得了顯著的發展成就。

