美國正式對75億美元歐盟輸美產品加征關稅

中評社北京10月19日電／根據世界貿易組織對空客公司補貼案的裁決結果和正式授權，美國18日正式對價值75億美元歐盟輸美產品加征關稅。分析人士認為，此舉可能進一步加劇美歐之間的經貿爭端。



根據美國貿易代表辦公室本月初發表的聲明，美方對歐盟大型民用飛機加征10%的關稅，對歐盟農產品和其他產品加征25%的關稅。



歐盟貿易委員馬爾姆斯特倫日前在一份聲明中說，歐盟對於美方推進關稅計劃表示遺憾。這讓歐盟今後別無選擇，只能對波音公司的違規補貼行為採取關稅報復措施。她表示，相互加征關稅不符合任何人的長遠利益，這將對美歐高度整合的飛機供應鏈造成非常嚴重的傷害，並對已經受到目前貿易緊張局勢影響的許多其他行業造成連帶傷害。



馬爾姆斯特倫指出，歐美均被發現違反世貿組織規則，作為全球最大的飛機製造商，歐美擁有共同責任坐下來談判達成一個平衡、符合世貿組織規則的解決方案。她還表示，歐盟委員會承諾捍衛歐洲企業、農民和消費者利益，將監測美國關稅報復措施對歐洲相關產品，特別是農產品的影響。



美方加征關稅措施遭到多家商業組織的反對。美歐15家國際酒精飲料協會18日在寫給美國貿易代表和歐盟委員會的聯名信中表示，他們反對美國對歐盟的葡萄酒等產品加征關稅，希望雙方通過談判解決貿易爭端，貿易戰沒有贏家。



世貿組織本月2日裁決，歐盟及其部分成員國仍違規補貼空客公司，美國將有權對價值75億美元的歐盟輸美商品採取加征關稅等措施。隨後，美國貿易代表辦公室請求世貿組織召開會議，授權美國對歐盟產品採取報復措施。世貿組織爭端解決機構14日召開會議，同意正式授權美國對歐盟採取貿易報復措施。

