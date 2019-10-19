韓國瑜赴台南太子宮參香　韓流吹進深綠選區

韓國瑜在前台南市議長李全教、市黨部主委謝龍介、前台北縣長周錫瑋等人陪同下赴太子宮參香。（中評社 高易伸攝） 中評社屏東10月19日電（記者 高易伸）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜“傾聽之旅”今日上午來到台南新營太子宮，韓在前台南市議長李全教、藍營“立委”選將蔡育輝、市黨部主委謝龍介等人陪同下赴太子宮內參香，在地鄉親、信眾把太子宮內殿團團包圍，讓人見識韓流吹進深綠選區的魅力。



國民黨台南第一選區“立委”選將蔡育輝的對手是民進黨提名的賴惠員，賴這次在黨內初選贏過原綠委葉宜津，葉上屆“立委”選舉在此區拿下71%選票，但謝龍介表示，蔡育輝目前民調稍稍領先對手賴惠員，懇請鄉親給蔡一個機會，因為蔡當選會挖民進黨的黑洞，蔡當選綠營會最不爽。



謝龍介打趣向鄉親表示，賴清德好歹也算我們的市長，我一路捧場賴當到“行政院長”，民進黨初選蔡英文的民調比賴還高打死我也不相信。蔡會出奧步對付賴，就會用更強的手段對付韓國瑜。



韓國瑜上台致詞也分享學生時期來到台南心柳營的趣事，並拉抬藍營選將蔡育輝選情，韓還向鄉親報告“立委”在“國會”主要的工作有三件事，擬定政策、審查預算、質詢官員就是“立委”的“三把刀”，期盼鄉親力挺蔡育輝。

