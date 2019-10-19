楊潔篪會見巴西總統府安全辦公室主任埃萊諾

中評社北京10月19日電／中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪18日在巴西利亞會見巴西總統府機構安全辦公室主任埃萊諾。



楊潔篪表示，中國和巴西都是發展中大國和新興市場經濟體。建交45年來，中巴關係始終健康穩定發展，各領域務實合作碩果累累，成為發展中大國團結合作、攜手發展的典範。中方始終從戰略高度和長遠角度看待和發展同巴西的關係，願推進“一帶一路”倡議同巴西“投資夥伴計劃”對接，密切人文、地方等交流，加強在國際地區問題上的溝通協作，更好造福兩國和兩國人民。



楊潔篪表示，應習近平主席邀請，博索納羅總統即將對中國進行首次國事訪問。下個月，金磚國家領導人還將在巴西利亞舉行會晤。中方將全力支持巴方辦好會議，並相信中巴雙方將共同努力，確保下階段兩國元首會晤取得圓滿成功，共同擘畫未來雙邊關係發展藍圖，推動中巴全面戰略夥伴關係提質升級。



埃萊諾表示，此次金磚國家安全事務高級代表會議達成廣泛共識，增進了金磚國家的團結與合作。巴西高度重視對華關係，博索納羅總統幾天後將對中國開啟首次國事訪問。巴方熱切期待習近平主席下個月赴巴西出席金磚國家領導人會晤。這充分體現了巴中關係的高水平和特殊性。巴方讚賞中方堅決打擊恐怖主義，將繼續在涉台、涉藏、涉疆等問題上堅定支持中方立場。巴方願同中方深化貿易、基礎設施、農業、科技等領域務實合作，全力鞏固發展好巴中全面戰略夥伴關係。



（來源：新華網）