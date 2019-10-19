空間站上首次全女性太空行走順利完成

中評社北京10月19日電／兩名美國女宇航員18日在國際空間站外完成太空行走，這是空間站歷史上第一次全女性太空行走。在太空行走過程中，兩名宇航員還與美國總統特朗普進行了對話。



美國東部時間18日早晨，女宇航員克里斯蒂娜·科赫和傑西卡·梅爾開始太空行走，下午2時55分（北京時間19日凌晨2時55分）二人順利收工，整個出艙任務歷時7小時17分鐘。她們按計劃更換了出現故障的電池充放電單元，並完成了部分額外任務。



科赫此次是第四次太空行走，梅爾是首次太空行走。這次歷史性的全女性太空行走任務受到普遍關注。美國總統特朗普還與二人進行了天地連線。



美航天局在一份聲明中說，全女性太空行走並非刻意安排，而是女性宇航員數量不斷增加的結果。科赫和梅爾同為美航天局2013級宇航員候選人，當時8名候選人中半數為女性。美航天局還計劃2024年前將首名女性送上月球。



今年3月底，美航天局就曾計劃實施全女性太空行走任務，原計劃由科赫和目前已返回地球的安妮·麥克萊恩執行，但由於當時未能為麥克萊恩準備好合身的中號硬質宇航服上衣，改由男宇航員尼克·黑格和科赫出艙行走。



據介紹，迄今共有228名太空行走者，其中有15名是女性。



（來源：新華網）