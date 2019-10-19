特朗普為G7峰會會址選自家場地

特朗普。（來源：北京晚報） 中評社北京10月19日電／美國白宮官員17日披露，總統唐納德·特朗普明年6月將在自家高爾夫俱樂部主辦七國集團（G7）峰會。這一消息招致猛烈批評，民主黨人指認這是總統濫用權力謀取私利的最新證據。



【最“厚顔無恥”】



白宮辦公廳代理主任米克·馬爾瓦尼17日在記者會上說，明年G7峰會選址位於佛羅里達州邁阿密的“特朗普多拉爾高爾夫俱樂部”。考察小組認為，這是12個候選地中最好的選擇。



俱樂部占地大約3.64平方公里，包括3個高爾夫球場，距離機場幾分鐘車程。



民主黨籍國會眾議院司法委員會主席傑裡·納德勒在一份聲明中說，這一決定是特朗普最“厚顔無恥”的腐敗證據之一。特朗普濫用權力、以公謀私，國會會繼續調查。



共和黨籍參議員米特·羅姆尼說，這一選址“不尋常”。



【挽救俱樂部？】



按馬爾瓦尼的說法，白宮籌備小組最初考慮舉辦地時，特朗普推薦多拉爾俱樂部。政府在那裡辦會將按“成本價”支付費用，比其他候選地少一半，能節省數百萬美元，但他沒有提及具體費用，也沒有做對比。



民主黨全國委員會在一份聲明中說，特朗普似乎試圖挽救這家不贏利的俱樂部。美國《華盛頓郵報》今年5月報道，多拉爾俱樂部的營業收入比四年前下降了69%。

