數字經濟與可持續發展推動＂一帶一路＂

中評社北京10月19日電／作為法國第二大城市及最大的商業港口，馬賽在吸引商業投資方面一直享有優勢。自從法國行政區劃改革以來，以馬賽為中心的埃克斯－馬賽－普羅旺斯大區已躋身法國吸引外資最多的地區前三位，僅次於巴黎大區。馬賽在歷史上享有連結歐洲與北非橋梁的地理優勢，亦是傳統海運港口，如今則通過大力打造“歐洲地中海”項目，將傳統產業與智慧都市、綠色環保及數字經濟相結合，在大都市可持續發展的轉型基礎上抓住新經濟發展機遇。馬賽與中國的經濟、教育、旅遊、文化合作往來密切，馬賽普羅旺斯商務投資署也將參加於11月在上海舉行的第二屆國際進口博覽會，進一步加強與中國投資者的交流。



可持續發展打造未來都市典範



馬賽普羅旺斯商務投資署指出，馬賽地區的產業優勢如今主要體現在數字經濟、海運物流、航空航海機械製造、能源生態保護、健康醫療、以及法式生活領域，可謂覆蓋傳統產業的同時也緊緊抓住了高新科技帶來的發展契機。馬賽市目前正在積極推進“歐洲地中海”項目，該項目是歐洲迄今已來最重要、規模最大的大都市規劃開發計劃，預計總投資將達到70億歐元，規劃面積達480公頃，目的是把靠近馬賽市中心港口以西的城市新區進行可持續開發，包括高端經濟商務區、公共休閑區和住宅區。目前，已有不少跨國企業在這裡嶄新的商業大廈中入駐，包括DHL、意大利電信、德勤、普華永道和IBM等。



“歐洲地中海”項目的核心意義是將馬賽打造成為歐洲綠色科技智慧城市的典範。例如，在城市溫控方面，這裡采納專利地熱技術吸納海水對社區進行冬夏調溫，並通過物聯網技術將公共交通、貨物運輸、能源供應、建築耗能等進行智慧連結，減少對能源的消耗和對環境的污染。在“歐洲地中海”項目的支持下，馬賽新區充滿現代都市氣息及欣欣向榮的發展態勢，與頗具歷史風味的舊城區相映成趣，充分展現了傳統商業都市的嶄新一面。目前，馬賽也希望以“歐洲地中海”項目作為平台，吸引更多的中國企業投資和進駐。馬賽普羅旺斯商務發展署負責人菲利普·斯特法尼尼（Philippe Stefanini）指出，馬賽在歷史上就是連接法國、歐洲與非洲的橋梁，馬賽不僅歡迎中國投資者，更可以成為中國企業走向非洲的入口。



馬賽成為海底電纜重要登陸城市

