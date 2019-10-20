北京慶回歸研討會聚焦兩制澳門特色

國務院港澳辦副主任黃柳權（中評社 張爽攝） 中評社北京10月20日電（記者 張爽 沈而忱）由北京大學、全國港澳研究會、澳門基本法推廣協會、澳門基金會共同主辦的“映日蓮花：一國兩制的澳門特色——慶祝澳門回歸祖國20周年研討會”10月19日在北京大學開幕。研討會聚焦“一國兩制”下的澳門特色，邀請北京大學黨委書記邱水平、國務院港澳辦副主任黃柳權、中央政府駐澳門特區聯絡辦副主任羅永綱、澳門特區政府經濟財政司司長梁維特致開幕辭，全國港澳研究會會長徐澤主持開幕式。



邱水平說，1999年12月20日澳門回歸祖國，澳門歷史與憲制的秩序揭開了嶄新一頁，千禧年之際的澳門回歸，接續了香港回歸的歷史，極大鼓舞了民族復興的希望。回歸20年來，在一國兩制和基本法的保護下，在中央政府、特區政府和澳門社會的共同努力之下，澳門實現了全面穩健可持續的大發展。



邱水平續指，澳門“一國兩制”的成功實踐證明了“一國兩制”的生命力，是行得通，辦得到，得民心的，一國兩制澳門特區政府要保障一國兩制行穩致遠，必須堅持全面準確理解一國兩制，嚴格按照憲法、基本法辦事，必須嚴格依靠愛國愛澳力量，防範分離主義，必須抓住國家戰略機遇，融入國家發展大局，必須最好民生保障和社會風險的防控，奠定澳門社會繁榮穩定的和諧基礎。



黃柳權指出，當前，“一國兩制”實踐進入了“50年不變”的歷史中期，我們正面臨一系列新形勢、新情況、新挑戰和新機遇，這迫切需要我們站在新的時代高度，以憲法和基本法為憲制基礎，建構一套符合港澳實際的“一國兩制”理論體系，更好地指導實踐。基於此，他提出了四點意見。一是深入學習領會新時代中央治港治澳基本方略，二是不斷加強對“一國兩制”理論的研究，三是深入總結“一國兩制”實踐的澳門經驗，四是廣泛深入學習、宣傳和推廣憲法和基本法。



羅永綱認為，澳門一國兩制成功實踐取得了重大成就，成因眾多，主要有以下三點：一是堅定不移貫徹一國兩制方針，始終全面準確貫徹一國兩制方針，嚴格按照憲法和基本法辦事；二是融入國家發展大局，與祖國內地同發展、共進步，中央謀劃國家發展戰略時，始終重視澳門的作用，明確澳門一個中心一個平台一個基地的發展定位，給予優惠支持政策；三是弘揚愛國愛澳優良傳統，保持社會平安穩定。澳門同胞十分珍視回歸後來之不易的平安穩定，不折騰、不內耗，傳承和弘揚愛國愛澳的優良傳統，以愛國愛澳、包容共進、務實進取為內涵的核心澳門精神，從樸素情感淬煉升華為澳門社會廣泛認同和堅守的主流價值。



梁維特通過了大量的數字和詳實的資料，生動形象地解釋了澳門在推進經濟適度多元化方面做出的努力和取得的成效。梁維特表示，從2017年下半年開始，澳門進入了為其26個月的經濟調整期，積極融入粵港澳大灣區，緊扣“一中心一平台一基地”定位，積極參與“一帶一路”倡議，加強對博彩業的監管，並加快推動金融業、會展業、中藥業等非博彩業的發展，力圖促進澳門經濟適度多元。



