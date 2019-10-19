美國電子煙相關肺病病例接近1500例

中評社北京10月19日電／美國疾病控制和預防中心17日公布的數據顯示，截至15日，美國49個州、華盛頓哥倫比亞特區和美屬維爾京群島已報告與使用電子煙有關的確診和可能肺病病例達1479例，至少33人死亡。



美疾控中心數據顯示，有849名患者知曉自己使用的電子煙煙液的物質成分，其中大約78%的人吸了含有大麻類物質四氫大麻酚（THC）的煙液。



美疾控中心首席副主任安妮·舒沙特16日在美國會作證時說，目前患者情況非常複雜，其中約半數患者需要重症監護。她說，隨著今冬流感季的到來，與電子煙有關肺病的診斷會更加困難，且患有這種肺病的患者更容易患流感和其他肺部疾病。



美疾控中心目前正在對患者支氣管肺泡灌洗液、肺部組織取樣和電子煙氣溶膠排放等進行檢測。舒沙特認為，疾病可能由多種原因導致，但確切病因的調查還需一段時間。因此該機構建議，在調查進行期間，為了保證遠離危險，建議人們考慮避免使用一切電子煙產品。



近年來美國青少年使用電子煙已達到“流行性級別”。據統計，2018年有超過360萬美國中學生吸電子煙，較2017年激增150萬。為吸引青少年人群，很多電子煙產品都提供水果味等多種香味。美國衛生與公眾服務部9月宣布，其下屬的食品和藥物管理局將在未來一段時間內出台規定，禁止銷售非煙草味的電子煙產品，以控制青少年吸電子煙的趨勢。



來源：人民網



