中俄“合作-2019”聯合反恐演練結束

中俄兩軍開展火車反劫持課目演練。 中評社北京10月19日電／中國武警部隊與俄羅斯國民衛隊“合作-2019”聯合反恐演練結束儀式18日在俄羅斯新西伯利亞市近郊的“戈爾內”訓練中心舉行。



新華社俄羅斯新西伯利亞10月18日報道，中國武警部隊參謀長鄭家概中將在結束儀式上致辭時說，這次聯合反恐演練是中國武警部隊與俄羅斯國民衛隊全面落實兩國元首關於發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的重要舉措，是推動兩支部隊安全領域交流合作取得的最新成果，有效提高了聯合反恐作戰指揮和協同作戰水平，提升了應對威脅、打擊恐怖主義的實戰能力，為兩支部隊乃至兩國間的友好合作增添了新內涵。



俄羅斯國民衛隊總司令佐洛托夫大將表示，此次聯演特別重視俄中特種部隊聯合作戰和戰術協調問題，雙方參演隊員展示了保衛國家安全、在上合組織框架內成功完成任務的能力，特別是中方隊員展現了過硬的軍事素質和精湛的職業技能。此次聯演促進了兩支部隊在共同打擊國際恐怖主義領域的互信與合作。



結束儀式上，中俄參演官兵進行了訓練成果匯報，精彩展示了火車站及火車反劫持行動、居民地搜剿戰鬥行動、空地協同火力打擊3個反恐課目。



此次聯合反恐演練於本月11日開始，在“戈爾內”訓練中心及周邊地域展開，中國武警部隊和俄國民衛隊分別派出“獵鷹”突擊隊和“葉爾馬克”獨立特種作戰部隊。聯演中，中俄官兵精誠團結、密切配合、相互學習，在反恐訓練理念、專業技能、作戰指揮等方面進行了深入交流，體現出很強的聯合素養、團隊意識和協作精神。