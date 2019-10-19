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中評鏡頭：迎韓國瑜 南鯤鯓代天府旗海飄揚
http://www.CRNTT.com
2019-10-19 12:40:08
韓粉高舉韓家軍的旗幟聚集在台南台南“南鯤鯓代天府”廣場前。（中評社 李其樺攝）
中評社台南10月19日電（記者 李其樺）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜19日來到每年抽國運籤的台南“南鯤鯓代天府”參拜。早上10點多已經有來自全台各地的上百民眾前來等待，韓粉高舉韓家軍的旗幟聚集在台南台南“南鯤鯓代天府”廣場前十分搶眼。
來自屏東市的韓粉們今天首次來到台南挺韓國瑜，用近1500面青天白日旗做成旗屋。來自台南佳里就讀小六的蘇育凱與80歲阿公用釣竿懸掛青天白日旗，並在斗笠上插滿青天白日旗
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