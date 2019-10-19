韓國瑜到南鯤鯓代天府參拜　場面驚人

韓國瑜跟洪秀柱在南鯤鯓代天府合體參香。（中評社 高易伸攝） 中評社台南10月19日電（記者 高易伸）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜“傾聽之旅”19日上午轉進台南麻豆“南鯤鯓代天府”參拜。南鯤鯓代天府信眾眾多，是每逢農曆新年會抽出國運籤的全台知名廟宇。韓上午11時10分抵達時，現場早已築起長長人龍與旗隊歡迎。韓下車後現場超過千名香客、支持者開始高喊“韓國瑜凍蒜”、“韓“總統”好”等，場面非常驚人。



韓國瑜接連參拜代天府前殿後殿，最後在凌霄寶殿上香，廟方還致贈韓108個鹽袋，象徵三十六天罡、七十二地煞共保平安祈福鹽。隨行韓國瑜在代天府參香的還包括前中國國民黨主席洪秀柱、前台北縣長周錫瑋、前“立委”高思博、高雄市議員黃紹庭、藍委選將林燕祝等人。



由於南鯤鯓代天府腹地廣大，韓國瑜參拜前殿、後殿及凌霄寶殿時都需移動，因此在南鯤鯓也重現“我們跟著禿子走”的盛況，不少支持者其實並沒穿著“國旗裝”，但一樣在現場高呼“韓國瑜凍蒜”，民心思變的氛圍似乎也在代天府開始瀰漫，嗅到了氛圍。



韓國瑜參拜完畢後全程大約50分鐘，隨後在眾人簇擁下來到代天府內的餐廳休息，並跟全台鯤鯓總會的代表、理事長們共進午餐。



這是韓國瑜在台南的第三站，也是19日白天的第二個行程，加上今日適逢週六假期，下午與晚上的行程，人潮恐怕還會更多。