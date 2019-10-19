韓國瑜台南造勢　地方綠委開記者會反制

台南綠委郭國文召開記者會。(照片：郭國文提供) 中評社台南10月19日電／中國國民黨2020候選人韓國瑜19日到台南造勢，在地的民進黨“立委”郭國文與“立委”候選人賴惠員、台南市議員林志展、陳秋宏、蔡英文競選總部執行總幹事蔡麗青特別召開記者會，反制韓國瑜來台南造勢。郭國文指責韓國瑜沒有誠信，過去多次對台南開芭樂票，在高雄的農漁產品外銷現狀，是訂單達成率不到7%！千萬不能被不實的承諾欺騙。



郭國文說：第一、韓國瑜承諾幫雲嘉南找通路，如今放韓假了，卻沒有兌現任何承諾。第二、韓國瑜的競選辦公室副執行長謝龍介議員，在“立委”補選時開口要賣五億鳳梨，選後也承諾繼續幫果農找通路。謝議員沒有兌現承諾，難道韓國瑜可以接受？第三、韓國瑜的承諾從來就是不切實際，年初跟中國通路商簽MOU，都快年底了，執行率居然只有兩成！



陳秋宏議員說，今年初“立委”補選時，韓國瑜、謝龍介承諾要賣多少文旦，但實際上大多數的文旦銷售都是執政黨“農委會”在執行，因此農民不能相信貨出得去的口號，因該要相信民進黨執政的實際行動。



郭國文說，他誠摯呼籲鄉親，如果看到韓國瑜從台南經過，請他快點兌現對台南農民的承諾。如果看到有參選人跟韓國瑜一起掛看板，請這些參選人幫忙向韓國瑜反映，必須對台南農民的期待負責。