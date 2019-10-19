美聯邦航空局稱波音隱瞞737MAX飛機存在嚴重問題

中評社北京10月19日電／美國聯邦航空局18日稱，波音公司未及時向監管機構報告其兩名員工在2016年的一段通信記錄。這段記錄表明二人早已知道波音737MAX系列飛機的飛行控制系統存在嚴重問題並選擇隱瞞了情況。



隸屬於美國交通部的聯邦航空局18日在一份聲明中說，波音17日晚間才告知交通部這段通信記錄的存在，並表示幾個月前就已經發現了這一記錄文件。交通部立即向聯邦航空局及交通部督察長通報了這一情況。



美國多家媒體披露了這份公司內部溝通記錄。時任波音首席技術飛行員的馬克·福克納在參與737MAX飛機的模擬器測試後與一名同事發短信時說，這套系統“失控了”，它表現“過分”。在被披露的信息中，福克納還說，“我（無意間）對監管者撒了謊”。



聯邦航空局認為對話中的內容“令人擔憂”，並對波音未及時匯報情況表示失望，該機構仍在評估相關信息，以決定採取何種行動。聯邦航空局局長史蒂芬·迪克森已致信要求波音首席執行官丹尼斯·米倫伯格對此作出解釋。



今年3月10日，埃塞俄比亞航空公司一架波音737－8客機（屬於737MAX系列）失事。這是繼去年10月29日印度尼西亞獅子航空公司同型號客機失事之後，波音737－8客機發生的第二起空難事故。兩起空難均與“機動特性增強系統（MCAS）”自動防失速軟件被錯誤激活有關。



10月11日，一個國際航空安全監管機構聯合小組發布報告說，美聯邦航空局在評估波音737MAX系列飛機方面能力不足，且評估過程存在“碎片化”和“團隊間互不溝通”等缺陷。聯邦航空局還將部分監管責任“外包”給波音，讓波音自己完成自家客機安全性的認證工作。

