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今年以來俄軍接收大批現代化武器裝備
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2019-10-19 13:21:45
（圖片來源：羊城晚報）
中評社北京10月19日電／俄羅斯國防部長紹伊古18日在國防指揮中心召開的會議上說，今年以來俄軍接收了一大批現代化武器裝備。
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