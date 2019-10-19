《穿越時空的中國》亮相法蘭克福國際書展

中評社北京10月19日電／由中國出版集團、中國大百科全書出版社主辦的《穿越時空的中國》數字影像展，日前在正在舉行的第71屆法蘭克福國際書展上亮相。法蘭克福國際書展副總裁傅藍，英國DK公司首席執行官伊恩·哈德森、總編輯喬納森·麥考夫、國際營銷總監艾瑪·詹姆斯，中國國家新聞出版署進出口管理局副局長趙海雲，中國出版集團公司副總經理陳永剛，中國出版集團公司國際合作部主任劉忠，中央美術學院教授杜飛等嘉賓出席開幕式。



中國國家新聞出版署進出口管理局副局長趙海雲在致辭中表示，十年前，中國作為法蘭克福國際書展的主賓國，用一張巨大的宣紙來展示中國的文化。十年之後，還是在法蘭克福這個舞台，中國用一塊LED巨幕展示出了《穿越時空的中國》這樣震撼的數字影像產品，體現了科技、文化與藝術的融合，展現出中國的文化創新以及中國出版界的精神。這一產品可視為一個新的起點，在現代科技的幫助下，讓世界各地的人對亞洲文化產生興趣。



中國出版集團公司副總經理陳永剛表示，中國渴望了解世界，也樂意向世界展示真實、立體、全面的中國。中國出版集團以及旗下的中國大百科全書出版社等一批出版企業，一直都是中國與世界溝通的重要橋梁。《穿越時空的中國》數字影像融合了最新的科技和完美的創意，產品一經推出，便同時在中國和國際上得到了關注與好評。DK公司已決定引進同名圖書，於明年初在全球同步發售。



法蘭克福國際書展副總裁傅藍認為，此次展覽是本屆法蘭克福國際書展的最大亮點，這是一個展示藝術與技術完美融合的優秀案例，也是講述故事的非常好的方式。這種數字影像的創造，可以衍生出書籍等多種產品形態，形成一個很好的良性循環。



英國DK公司首席執行官伊恩·哈德森在致辭中表示，DK公司和中國大百科全書出版社的初次合作可以追溯到1995年，迄今雙方合作的書籍超過200種，總銷量已達1000萬本。此次《穿越時空的中國》便是新的合作模式的開篇，希望與大百科的合作不僅僅是面向中國的受眾，更是面向世界，讓更多的人去了解中國的歷史和文化。DK引進並出版了圖書《穿越時空的中國》，並即將在全球同步上市。

