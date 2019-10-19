財經觀察：全球經濟放緩拖累德國經濟

中評社北京10月19日電／德国联邦经济和能源部日前发布经济预测报告，将今年德国国內生产总值（GDP）增速预期维持在0.5%不变，但将明年经济增速从此前预测的1.5%下调至1.0%。这意味著今明两年德国经济增速均将远低於去年的1.8%。



此前，国际货币基金组织（IMF）发布最新一期《世界经济展望报告》，下调今明两年世界经济增速，其中把德国经济明年增速由1.7%下调至1.2%。报告指出，全球经济增幅收窄且增长信心不足对欧元区经济体造成了负面影响，而全球贸易环境急剧恶化及製造业活动低迷是全球经济同步放缓的两大主因。



德国贝塔斯曼基金会经济学家蒂斯·彼得森对新华社记者表示，依赖出口的德国经济增长状况很大程度上取決于世界经济的运转状况。目前，贸易保护主义、贸易冲突的加剧、英国“脱欧”等相关不确定因素正给全球经济带来重大影响。



彼得森认为，因为这些不确定因素，德国经济预计2019年将仅增长0.5%。“外部不确定性因素正在影响整体需求，从而也影响著生产水平。”



德国联邦经济和能源部部长彼得·阿尔特迈尔近日也表示，贸易冲突、英国“脱欧”和外部经济环境的不确定性令出口导向型的德国经济面临压力。



2018年以来，国际贸易紧张局势不断升温，全球商业信心受到严重打击，造成投资减少等一系列不利影响，给全球经济带来连锁负面效应。IMF指出，关税政策及其不确定性不仅抬高中间成本，而且重挫企业信心，导致製造业企业对长期资本支出更加谨慎，德国等传统製造业国家工业生产也大幅下降。



据德国联邦经济和能源部公布的数据，经价格、季节等因素调整后，德国今年8月工业新订单数量连续第二个月下降，环比减少0.6%，同比减少6.7%。联邦经济和能源部表示，德国工业经济依然处于低迷状态，工业需求疲软仍在持续。

