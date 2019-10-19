新老“脫歐”協議有何異同？焦點集中英國北愛

中評社北京10月19日電／英國首相鮑里斯·約翰遜與歐洲聯盟委員會達成的脫離歐盟協議17日獲歐盟其他27個成員國領導人一致通過。



多家媒體梳理，新“脫歐”協議與英國前首相特雷莎·梅談妥的協議差異不大，最大區別在於英國北愛爾蘭地區與愛爾蘭的邊界和關稅安排以及為保障北愛地區選擇權加入的全新“同意機制”。



【北愛“備份安排”】



英國政府去年11月與歐盟達成“脫歐”協議，包括退出協議和“英歐未來關係宣言”兩份政治文件。其中，退出協議具有法律約束力，涉及“脫歐”過渡期、英歐“分手費”、公民權利和北愛邊界等。17日達成的全新退出協議只對北愛邊界安排作明顯改動，其餘內容基本不變。



按照英國《衛報》的說法，新“脫歐”協議本質上是老協議加上關聯北愛邊界問題的全新一章，對政治宣言作部分微調。



老協議中確保北愛和愛爾蘭之間不設實體海關和檢查設施等“硬邊界”的“備份安排”已删除。依據原有“備份安排”，如果英歐在“脫歐”過渡期結束時沒有談妥貿易協定，英國全部地區將留在關稅同盟，同時就從英國流入歐盟的貨物監管規則向歐盟看齊，直到雙方找到更好解決方案。



新協議只讓北愛地區服從原有的“備份安排”，在稅費等方面另有一定寬限。在貿易談判破裂的情境下，“脫歐”過渡期結束後4年內，北愛地區法律意義上留在英國關稅區，但實際需要遵守歐盟關稅規則。所有貨物海關手續會在北愛地區港口、而非愛爾蘭島內完成。這相當於把海關邊界從北愛與愛爾蘭間挪到了北愛與英國其他地區之間、即愛爾蘭海中。



就具體關稅安排，民眾網購商品等“私有財產”如果從英國其他地區運往北愛地區，無需繳納關稅。而經由北愛地區進入歐盟的商用貨物需要繳納關稅。英國政府將替歐盟徵收關稅。採購商證實貨物沒有流入歐盟、留在北愛本地後，可以申請稅費返還。具體的甄別機制有待確定。

