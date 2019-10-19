民政部：對深化農村低保專項治理進行再部署

中評社北京10月19日電／10月18日，民政部召開電視電話會議，深入學習貫徹習近平總書記關於“不忘初心、牢記使命”重要論述，認真傳達貫徹落實中央關於在主題教育中開展專項整治的有關部署要求和中央紀委國家監委專項整治漠視侵害群眾利益問題工作推進會精神，對各級民政部門和紀檢監察機構在主題教育期間深化農村低保專項治理工作進行再動員、再部署，確保在今年11月底前取得可檢驗、可評判、可感知的實際成效。民政部黨組書記、部長黃樹賢專門作出批示。民政部黨組成員、中央紀委國家監委駐民政部紀檢監察組組長龔堂華出席會議並講話，部黨組成員、副部長唐承沛主持會議並講話。



會議指出，深化農村低保專項治理，是黨中央和習近平總書記交給民政系統的重大政治任務，是高質量完成主題教育任務的需要，是打贏脫貧攻堅戰、有效維護困難群眾利益、鞏固黨的執政基礎的需要，是發揚鬥爭精神、推進民政系統全面從嚴治黨向縱深發展的需要。各級民政部門和紀檢監察機構要深入學習貫徹習近平總書記重要指示批示精神，從增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”出發，進一步提高政治站位，切實增強抓好專項治理的政治責任感使命感。



會議強調，深化農村低保專項治理要貫通第一批、第二批主題教育，進一步明確目標任務，完善工作措施，有力有序有效推進農村低保專項治理。要聚焦農村貧困老年人、殘疾人、兒童等特殊群體“脫保”“漏保”問題，深入開展清理排查，實現應保盡保；要聚焦侵害困難群眾切實利益的突出問題，動真碰硬、嚴肅查處違紀違法案件；要聚焦標本兼治，進一步優化政策供給，完善制度機制，不斷鞏固深化農村低保專項治理成果。



各級民政部門和紀檢監察機構要科學統籌謀劃，狠抓工作落實，高質量完農村低保專項治理各項任務。要壓緊壓實“兩個責任”，力戒形式主義、官僚主義，推動“兩個責任”一體貫通、同向發力。要完善工作機制，強化項目化推進和銜接聯動協同，不斷改進工作方式方法。要踐行群眾路線、堅持開門搞整治，為深化農村低保專項治理工作營造濃厚氛圍。



（來源：中央紀委國家監委網站）