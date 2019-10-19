習近平關於網絡安全和信息化工作的論述綜述

中評社北京10月19日電／ 第六屆世界互聯網大會即將開幕，水鄉烏鎮又將站在世界的聚光燈下。



這是一座因網而變、因網而興的千年古鎮：舉辦世界互聯網大會以來，烏鎮地區生產總值從28億元增長至64.6億元，互聯網相關企業從12家增長為900餘家。



“信息化為中華民族帶來了千載難逢的機遇。”“當今世界，信息化發展很快，不進則退，慢進亦退。”“網信事業代表著新的生產力和新的發展方向。”在習近平總書記關於網絡強國的重要思想指引下，我國互聯網基礎設施加快建設、自主創新能力不斷增強、核心技術“彎道超車”、數字經濟蓬勃發展、網絡安全保障能力不斷增強，網信事業取得了歷史性成就，為世界互聯網發展作出了中國貢獻、創造了中國經驗。



（1）網信事業代表著新的生產力和新的發展方向



“當今世界，科技革命和產業變革日新月異，數字經濟蓬勃發展，深刻改變著人類生產生活方式，對各國經濟社會發展、全球治理體系、人類文明進程影響深遠。”10月11日，習近平總書記向2019中國國際數字經濟博覽會致賀信，強調中國正積極推進數字產業化、產業數字化，引導數字經濟和實體經濟深度融合，推動經濟高質量發展。



信息革命、數字經濟，是習近平總書記念茲在茲的一件大事。



2014年2月27日，習近平總書記主持召開中央網絡安全和信息化領導小組第一次會議時就強調，當今世界，信息技術革命日新月異，對國際政治、經濟、文化、社會、軍事等領域發展產生了深刻影響。信息化和經濟全球化相互促進，互聯網已經融入社會生活方方面面，深刻改變了人們的生產和生活方式。我國正處在這個大潮之中，受到的影響越來越深。



2016年4月19日，在網絡安全和信息化工作座談會上，習近平總書記進一步指出，從社會發展史看，人類經歷了農業革命、工業革命，正在經歷信息革命。信息革命增強了人類腦力，帶來生產力又一次質的飛躍。