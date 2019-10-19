中國鹽業集團茆慶國嚴重違紀違法被開除黨籍

中評社北京10月19日電／據中央紀委國家監委駐國資委紀檢監察組、安徽省紀委監委消息：日前，中央紀委國家監委駐國資委紀檢監察組、安徽省紀委監委對中國鹽業集團有限公司原黨委書記、董事長茆慶國嚴重違紀違法問題進行了紀律審查和監察調查。



經查，茆慶國身為黨員領導幹部和中央企業時任主要負責人，本應牢記初心使命，但其逐漸喪失理想信念，對黨不忠誠、不老實，對抗組織審查；毫無紀律意識，違規取得、持有、使用高爾夫球卡，索要名酒，超標準使用辦公用房；權力觀扭曲，將權力作為干預職工錄用、項目合作、資源開發並從中收受財物的工具；“靠企吃企”，家風不正，默許、縱容其配偶及親屬利用其職務影響力謀取私利；群眾感情淡漠，侵害群眾利益，長期低價租占用於解決職工住房困難的公有住房；腐化墮落，與他人長期保持不正當性關係；利用職務上的便利，為有關單位和個人謀取利益並收受財物，數額特別巨大。



茆慶國已嚴重違反黨的政治紀律、中央八項規定精神、組織紀律、廉潔紀律、群眾紀律、工作紀律和生活紀律，構成職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後仍不收斂、不收手，群眾反映強烈，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》等有關規定，決定給予茆慶國開除黨籍處分；取消其退休待遇；免去其中國鹽業協會職務；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。



茆慶國簡歷



茆慶國，男，漢族，1953年5月出生，江蘇灌雲人，研究生學歷，1969年9月參加工作，1977年1月加入中國共產黨。



2001年12月，任中國鹽業總公司（後更名為中國鹽業集團有限公司，以下簡稱中鹽公司）副總經理；



2003年12月，任中鹽公司總經理、黨委副書記；

