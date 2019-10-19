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林鄭月娥：段崇智應鼓勵學生以現行機制投訴
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2019-10-19 14:05:59
香港行政長官林鄭月娥（圖片來源：大公文匯全媒體）
中評社香港10月19日電／香港行政長官林鄭月娥今日（19日）出席電台節目時表示，可以理解港中大校長段崇智對學生的愛護，但愛護學生應該是尋求真理和真相。如果有關學生認為自己經歷不公平、不公義的對待，段崇智應該鼓勵有關學生在現行機制下挺身而出投訴，說出自身掌握的情況，然後再審視其他證據。但如果大家缺乏信任，完全不接受現行機制，是不可行的事。
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