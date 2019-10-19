“六穩”到底穩不穩？

中評社北京10月19日電／中國經濟到底穩不穩？



國家統計局今天公布三季度主要經濟數據，從GDP增速來看，前三季度同比增長6.2%，其中三季度增長6.0%，儘管和上半年相比有所放緩，但仍處於宏觀調控的目標區間之內。從橫向看，這個速度和全球主要經濟體相比，也屬於排頭兵。（詳細>>國家統計局：前三季度國民經濟運行總體平穩 結構調整穩步推進）



判斷經濟的增速和發展的質量，需要更廣闊的視角和更深刻的維度。



去年下半年，中央在分析研究經濟形勢、部署經濟工作時提出“穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期”。那麼，不妨從這“六穩”的角度來看一看，今年以來中國經濟的表現。



穩就業：居於首位，就業優先



就業是最大的民生，穩就業在“六穩”政策中居於首位，意味著宏觀調控中就業優先戰略的政策取向。而積極的就業政策效果也直接反映在三季度的統計數據中。



今年前9月，全國城鎮新增就業1097萬人。2019年全年城鎮新增就業目標是1100萬人以上，如此看來，到四季度末，超額完成全年新增就業目標已成定局。作為觀察就業的重要指標，全國城鎮調查失業率連續兩月穩定在5.2%，其中，25—59歲人口調查失業率為4.6%，明顯低於城鎮調查失業率平均水平，說明青壯年勞動力的就業情況相對較好。



此外，全國企業就業人員9月份每周平均工作時間為46.7小時，比上月增加0.1小時。別小看這0.1小時，它說明企業開工情況還不錯，全球經濟不景氣，能加班也算是個好消息。



穩金融：防控金融風險

