許添力割警頸案　官指有潛逃風險拒保釋

中評社香港10月19日電／據大公報10月19日報道：涉嫌以鎅刀插傷警員頸部的18歲中六男學生許添力，被起訴一項有意圖傷人罪後，昨日出院，隨即被押解往東區法院應訊。控方稱，許涉用鎅刀插入警員頸部深達五厘米，案情非常嚴重；裁判官認為被告有潛逃及重犯風險，駁回其保釋申請。集結在法庭的大批聲援者得知結果後，情緒失控，指罵庭警，又拍打押送許的囚車車窗。



被告許添力（18歲）本周二（15日）以仍需留院為由，缺席聆訊。他昨日戴上眼鏡應訊，看來無表面傷痕，應訊期間神情平靜，甚少望向公眾席上的大批聲援者。綜合各方面資料透露，許於內地深圳出生，九歲來港與家人定居，另有兩姊一兄；他目前正於新界喇沙中學就讀中六，將於明年應考文憑試，他的家人與學校老師昨日有到庭旁聽。據辯方透露，許希望獲准保釋外出，返校應考模擬試及備戰文憑試。



最高可判終身監禁



就案中被襲警員身份，控方稱，經諮詢律政司意見後，在本案暫以英文字母X代替姓名及警員編號，以免身份曝光後會遭滋擾。控方其後會正式向法庭申請並進一步提交理據。



控罪指，許添力於今年10月13日，在港鐵觀塘站近A1出口天橋，意圖使軍裝警員X身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害他。該控罪最高刑罰為終身監禁。



許添力暫時毋須答辯，控方稱，許於案發當日涉嫌突然用鎅刀插向涉事警員的頸部，深達五厘米，有傳媒拍攝到襲擊過程，許亦當場被捕。不過，警方在現場及許身上，未能尋獲涉案鎅刀。控方現申請押後本案，以待警方作進一步調查，包括檢視拍攝到許涉傷人的傳媒片段、對被告的衣物進行科學鑒證以調查有否沾上事主血跡、檢驗被告的手機、等候受傷警員康復為他錄取口供和等候其醫學報告等。



辯方雖有為許申請保釋外出，但主任裁判官錢禮考慮案情嚴重，而且證供甚強，認為許有風險不依期應訊及重犯，因此駁回其保釋申請，許須還押至12月27日再訊，交由懲教署看管。



大批聲援者在散庭後情緒失控，趁許添力未踏入羈留室前，向他高叫“支持細佬”、“撐你啊細佬”。他們又對制止的庭警粗言辱罵。聲援者其後聚集在囚車出入口，不斷拍打押送許的囚車車窗及車身。



來源：大公報