“一國兩制”進入歷史中期　黃柳權提四意見

國務院港澳辦副主任黃柳權。（中評社 張爽攝） 中評社北京10月20日電（記者 沈而忱 張爽）10月19日，由北京大學、全國港澳研究會、澳門基本法推廣協會、澳門基金會共同主辦的“映日蓮花：一國兩制的澳門特色——慶祝澳門回歸祖國20周年研討會”在北京大學盛大開幕。國務院港澳辦副主任黃柳權致辭。當前，“一國兩制”實踐進入了“50年不變”的歷史中期，在面臨一系列新形勢、新情況、新挑戰和新機遇的情況下，黃柳權提出了四點意見。



黃柳權首先表示，再過兩個月，澳門將迎來回歸祖國20周年紀念日。今日舉辦的研討會，從學術的角度總結20年來澳門“一國兩制”實踐的成就與經驗，非常有意義。澳門是“一國兩制”實踐的第二站，20年來，在中央和祖國內地的大力支持下，在澳門特別行政區政府和社會各界的共同努力下，澳門“一國兩制”實踐取得了舉世公認的成功。



黃柳權引用習近平主席會見候任的澳門特別行政區第五任行政長官賀一誠時的發言，“20年來，在何厚鏵、崔世安兩位行政長官帶領下，澳門特別行政區政府團結社會各界人士，全面準確理解和貫徹‘一國兩制’方針，堅定維護憲法和基本法權威，傳承愛國愛澳的核心價值觀，促進澳門經濟快速增長、民生持續改善、社會穩定和諧，向世界展示了具有澳門特色的‘一國兩制’成功實踐。事實證明，‘一國兩制’是完全行得通、辦得到、得人心的！”黃柳權表示，習主席的這段話高度凝練而精辟地概括了澳門回歸祖國20年來的成就和經驗，對推動“一國兩制”實踐行穩致遠具有重要指導意義。我們要認真學習，深刻領會精神實質，並用以指導研究實踐。



“理論是實踐的燈塔。‘一國兩制’實踐越發展，基本法落實越深入，遇到的新情況、新問題就會越多，對理論指導的需求也會越迫切。”黃柳權指出，當前，“一國兩制”實踐進入了“50年不變”的歷史中期，我們正面臨一系列新形勢、新情況、新挑戰和新機遇，這都迫切需要我們站在新的時代高度，以憲法和基本法為憲制基礎，建構一套符合港澳實際的“一國兩制”理論體系，更好地指導實踐。對此，他提出了四點意見。



第一，深入學習領會新時代中央治港治澳基本方略。黨的十八大以來，習近平主席就“一國兩制”實踐的方向和原則問題，特別是如何正確認識和把握好“一國”與“兩制”的關係、特別行政區與中央的關係等，作了一系列精辟的論述，系統回答了新時代為什麼要和怎樣成功推進“一國兩制”實踐的根本問題。中共十九大報告明確把“堅持‘一國兩制’和推進祖國統一”作為新時代堅持和發展中國特色社會主義的基本方略之一。這反映出中國共產黨對“一國兩制”規律性認識的不斷深化，確立了“一國兩制”事業在黨和國家工作全局中新的定位。這也是我們推進“一國兩制”實踐的根本遵循。學習好、闡釋好、宣傳好習近平主席關於港澳工作的系列論述，是我們港澳研究工作者的重要責任和使命，希望各位專家學者在研究中始終把握好這個方向。