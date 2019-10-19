大環境不佳　高雄漢王飯店驚傳餐飲部分歇業

漢王洲際飯店總裁兼董事長林富男。（中評社 資料照） 中評社台北10月19日電／高雄30年老字號漢王洲際飯店驚傳明年1月18日起餐飲部分停業，台媒報道，漢王洲際飯店總裁林富男證實，主要是近年來餐飲生意下滑，決定在接完手邊所有的訂單後，從明年1月18日就不再經營餐飲，為對客戶守信用，餐飲部就營業到明年1月18日，但住宿仍照常。



據統計，高雄今年有不少老字號的飯店陸續停業，先後有大八飯店、君鴻酒店，華王飯店、華后飯店等，



高雄漢王洲際飯店今天下午在官網上公告



日期：2019年10月19日



主旨：本飯店中餐廳自2020年1月18日起暫停營業。



說明：



一、本飯店樓高14層，中餐廳設在3樓及5樓，其餘11層皆為客房部，共197間套房，全體員工數86人，餐廳占28人。



二、中餐廳因受整體經濟大環境不良的影響，決定自明年1月18日起 暫停營業。原因如下：



（一）成本增加：概受一例一休影響。



（二）年金改革：因改革使整体消費力下降，恐慌性的撙節開支。



（三）少子化： 導致結婚喜宴，逐年下滑。



三、暫停營業之前顧客所訂的餐飲，均以原有人力及條件繼續服務。少數擁有餐券的顧客，歡迎您持劵到現場兌換現金。



四、197間客房及其它行政業務仍正常營運，早餐供應亦同。



五、至於人力之調度依同仁意願優先安排調至其他單位，部分員工依法資遣。



六、是否再恢復營業，則待明年520“總統”就職之後，視整體情況再行決定。



總裁兼董事長 林富男 啟