曹放：增進文化認同是兩岸和平發展重要層面

曹放（中評社 海涵攝） 中評社廈門10月20日電（記者 海涵）廈門海滄台商投資區管委會副主任曹放19日出席第二屆海峽兩岸人文學論壇並致辭。他表示，兩岸同胞血濃於水，推動兩岸人文學融合發展，增進文化認同，是促進兩岸關係和平發展的一個重要層面。



曹放表示，文化是一個民族的靈魂和血脈，是一個民族的精神記憶與精神家園，體現著民族的認同感、歸屬感，反映著民族的生命力、凝聚力。習近平總書記指出，“不管經歷多少風雨，兩岸同胞在民族、文化認同和情感上從未分離”。大陸與台灣，隔海相望、唇齒相依，兩岸同胞一家親，根植於共同的血脈和精神，扎根於我們共同的歷史和文化。



他指出，兩岸同胞血濃於水，推動兩岸人文學融合發展，增進文化認同，是促進兩岸關係和平發展的一個重要層面。作為設立最早、面積最大、功能最強的國家級台商投資區，海滄一直積極推動兩岸經貿合作、文化交流、人員往來、社會融合，努力打造台胞台企登陸第一家園的重要平台。尤其是近年來，海滄高度重視以文化為紐帶，密切兩岸情誼，深化兩岸認同。海峽兩岸樂活節、漢字節、鬥茶節和保生慈濟文化節已經成為兩岸很有影響力的文化交流新橋梁；海峽兩岸海洋文化論壇、佛醫論壇、人文學論壇、鄉村振興與青年發展論壇，凝聚起兩岸專家學者和相關業界的智慧，開始成為兩岸文化交流的新名片；開台文化公園建成開園、慈濟東宮和石室書院命名為海峽兩岸交流基地、海絲文化新地標金沙書院今天開工建設、探索設立中國閩南文化研究中心，這些都為兩岸人文交流和互動搭建了新平台。在兩岸文化交流中，海滄有責任、有義務，同時也很樂意提供保障、做好服務、開展探索、積累經驗。相信中華文化的魅力一定會讓我們兩岸民眾飲水思源，心手相連，共同致力於中華民族的偉大復興。



曹放介紹說，1989年5月，國務院決定在海滄這片閩南小漁村設立國家級的台商投資區，今年整整30周年。經過30年的建設發展，海滄已經迅速崛起。現在，人均工業產值、人均財政收入、城鄉發展協調度、文明創建測評指數、生態環境發展指數，都位居福建省的最前列；特別是，農民人均收入連續12年位居福建省第一名；全區人均地區生產總值2018年達到2.65萬美元，與台灣地區持平；集成電路、生物醫藥和新材料產業快速發展。現在，海滄已經成為一座初步具備現代化和國際化風采的嶄新城區。海滄的建設發展，也凝聚著台灣同胞的參與和支持，當年王永慶先生的“海滄計劃”，和當今一批台灣青年應聘前來海滄參與鄉村振興與社區營造，都在兩岸引起了強烈的反響。我們對台灣同胞的參與和支持，是銘感於心的。



曹放表示，海滄，被稱為閩南文化的基因庫和海絲文化的橋頭堡。海滄，南部和北部以前分屬漳州府和泉州府管轄，後來劃歸廈門。閩南方言、童謠、戲曲、風俗習慣、民間信仰、建築型制和非物質文化遺產，在海滄都有最集中和最經典的體現。海滄是開台王顔思齊的故鄉。顔思齊率領鄭芝龍等閩南海商，縱橫東亞海域，公元1624年進駐開發台灣，締結了台灣與祖國大陸牢不可破的血脈親情。明朝中後期，閩南月港成為皇家唯一批准的中國外貿口岸。當年，月港外貿總量占全中國的80%，關稅收入占福建省的60%，被譽為“天子之南庫”。月港重鎮海滄曾經有過一座利用歐洲商人的商務會館改建成的書院，就是中國最具海洋文化特色的金沙書院。公元1555年，在金沙書院刻制的《古今形勝之圖》輾轉流入西班牙王宮，成為歐洲漢學的一份起源文獻，被譽為世界海洋文獻的一件珍寶。



“堅持以文化人，堅定文化自信，在鞏固產業高地的同時，邁向人文新高地，是我們海滄在新時代的一個工作著力點。”曹放說，邁向人文新高地，我們理解，首先必須夯實基礎。優化文化發展體制機制，完善公共文化服務體系，強化全民義務教育，提升城鄉文明素質，這都是夯實基礎的重要內容。在此基礎上，還要構建代表時代高度的人文地標，培育體現專業高度的文化人才，創作經得起歷史檢驗的文化精品。這樣，人文新高地才有扎實而豐富的內涵。海滄正在努力，而且將會持續努力。

