台學者趙剛答中評：分隔已久　兩岸都需補課

台灣東海大學社會學系教授趙剛（中評社 海涵攝） 中評社廈門10月20日電（記者 海涵）台灣東海大學社會學系教授趙剛19日在廈門參加第二屆海峽兩岸人文學論壇時接受記者採訪。趙剛就兩岸人文學融合發展議題發表看法，他指出，兩岸同文同種，兩岸一家親，我們有共同的祖國。但是，我們也要去面對一個具體的困境——兩岸分隔了很久。在這長久的分隔過程中，兩岸各自有各自的一些發展歷程，因此不可避免地造成了彼此之間在認識和理解上的一些隔閡。當前最重要的任務就是兩岸都要進行補課，去加深對彼此的了解和認知。



趙剛說，人文學這個題目非常重要。文化是一個超越社會科學的更重要的問題。人有文化的問題，這是探討人的最根本的處境的問題，即“人何以為人”，人的過去、現在和未來如何。因此，這種文化的問題不是社會科學可以處理的問題。台灣社會過去搞的“社會科學本土化”其實是隔靴搔癢。



“海峽兩岸人文學論壇已經是第二屆了，意義重大。今天我們在廈門海滄來探討人文學的問題，這是一個反饋，”趙剛表示，這個會議是兩岸試圖重新面對和建立彼此之間的一個最深層次的感情和知識，這個知識和感情是在作為中國人這一最根本的問題上去進行思考和討論的。



趙剛指出，兩岸同文同種，兩岸一家親，我們有共同的祖國。但是，我們也要去面對一個具體的困境——兩岸分隔了很久。在這長久的分隔過程中，兩岸各自有各自的一些發展歷程，因此不可避免地造成了彼此之間在認識和理解上的一些隔閡。



鑒於此，趙剛說，當前最重要的任務就是兩岸都要進行補課。大陸的知識界要重新認識台灣的學者和台灣的重要的兩岸融合的思想資源。“我想推廣的就是台灣重要的思想家、文學家陳映真先生。”大陸要多了解台灣，要了解在過去，台灣這塊土地上的中國人也進行了一兩百年的奮鬥和鬥爭、經歷了感情上的艱辛路程。反過來，台灣人也要重新去補課，去了解中國近代革命的路途、了解現代中國的成就、中國的艱辛和偉大。



“也就是說雙方都要補課，雙方都要去進入到對方的那個情感跟知識體系中，”趙剛說，這樣做兩岸才能夠實現真正的交流和融合。更具體點來講，“我到大陸就會講陳映真，大陸朋友到台灣也可以多講講魯迅。”



兩岸人文學的融合發展對兩岸的融合發展有何意義？趙剛說，兩岸人文學探討的是人的最根本的問題，即如何做中國人、如何做人的問題，也探討了近代以來面臨西方文化霸權之下中國人如何能夠重新站起來建立一個文化主題的問題。這正是兩岸人文學必須要有、也一定要有的貢獻。



