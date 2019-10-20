中評現場：第二屆海峽兩岸人文學論壇開幕

會議現場（中評社 海涵攝） 中評社廈門10月20日電（記者 海涵）10月19日，第二屆海峽兩岸人文學論壇在廈門海滄台商投資區舉行。本屆論壇由國務院台灣事務辦公室、中國社會科學院指導，中國社會科學院哲學研究所、中國社會科學院台港澳研究中心、廈門海滄台商投資區管委會共同主辦，海峽兩岸交流基地（廈門市石室書院）承辦。國務院台灣事務辦公室交流局局長黃文濤、中國社會科學院秘書長趙奇、廈門海滄台商投資區管委會副主任曹放，台灣清華大學教授呂正惠，上海師範大學教授薛毅在開幕式上致辭。中國社會科學院哲學研究所黨委書記、副所長王立勝主持開幕式。



黃文濤表示，這是一次學術研討和思想交流的盛會，相信兩岸學者通過此次會議，一定會互相啟發，得到很大收獲。本次論壇的主題提出“兩岸人文學的融合發展”，這是一個全新的命題。兩岸經濟社會融合發展是我們一貫的主張也是客觀的發展趨勢，在學術、學科發展上提出融合發展，這還是第一次。



趙奇在致辭時表示，“海峽兩岸人文學論壇”的舉辦，就是從兩岸具有的人文傳統出發，挖掘兩岸共同的文化根脈，尋找兩岸傳承中華文化的方式和途徑，實現兩岸人文價值和文化情感的溝通和共享，創造兩岸人文學共同面對未來文化挑戰的發展前景。今年是中華人民共和國成立70周年。70年來，台灣命運與祖國命運休戚相關。在中華民族迎來偉大復興的進程中，台灣人民不能缺席，也不應該缺席。堅信兩岸同胞能夠順應歷史大勢，共同推進兩岸關係和平發展和祖國和平統一進程。



曹放指出，文化是一個民族的靈魂和血脈，是一個民族的精神記憶與精神家園，體現著民族的認同感、歸屬感，反映著民族的生命力、凝聚力。習近平總書記指出，“不管經歷多少風雨，兩岸同胞在民族、文化認同和情感上從未分離”。大陸與台灣，隔海相望、唇齒相依，兩岸同胞一家親，根植於共同的血脈和精神，扎根於我們共同的歷史和文化。兩岸同胞血濃於水，推動兩岸人文學融合發展，增進文化認同，是促進兩岸關係和平發展的一個重要層面。作為設立最早、面積最大、功能最強的國家級台商投資區，海滄一直積極推動兩岸經貿合作、文化交流、人員往來、社會融合，努力打造台胞台企登陸第一家園的重要平台。尤其是近年來，我們高度重視以文化為紐帶，密切兩岸情誼，深化兩岸認同。



來自海峽兩岸高等院校、科研機構及智庫百餘位人文學研究領域專家學者出席會議，圍繞論壇主題“人文學的處境與兩岸人文學的融合發展”展開深入研討。相信此次論壇作為兩岸人文學研究領域學者展示最新思考的窗口，亦將發揮不可替代的學術對話和情感溝通平台的作用。開幕式後的七場主題演講分別圍繞中國的現代化道路問題、古典文學當中蘊含的民族情懷、當前中國人文科學研究現狀和現代文學經典作家的比較研究展開，在歷史與現實、民族情懷與人文精神的張力中彰顯出人文學的價值與魅力。



