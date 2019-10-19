3億元生豬規模養殖場建設補助即將下達

中評社北京10月19日電／“9月份CPI漲幅擴大主要是以豬肉為代表的少數食品價格上漲因素帶來的。”國家統計局國民經濟綜合統計司司長、新聞發言人毛盛勇昨日在國家統計局召開的新聞發布會上表示。



從數據來看，居民消費價格CPI最近幾個月漲幅有所擴大，9月份同比上漲3.0%，其中食品價格漲幅要大一些，貢獻超過70%，食品中豬肉的貢獻又更大一點，豬肉漲幅接近70%，豬肉對CPI的拉動是1.65個百分點，貢獻率是55%。



毛盛勇表示，CPI儘管漲幅有所擴大，但主要是結構性因素影響，主要是豬肉等少數食品價格上漲帶來的上升。從核心CPI來看，9月份只上漲1.5%，累計來看平均漲幅是2.5%，也是溫和上漲。從下階段來看，工業消費品供給比較充裕，價格比較穩定。服務價格是溫和上漲態勢。食品價格由於受農業生產、糧食生產可能獲得大豐收的影響，為食品價格的基本穩定奠定了比較好的基礎。關於豬肉價格，由於當前非洲豬瘟疫情得到了比好的控制，從中央到地方出台了一系列穩定豬肉生產的政策，隨著政策效果的不斷顯現，豬肉的供求關係會逐步得到緩解，價格經過一段時間會回歸到正常區間。



值得關注的是，黨中央、國務院高度重視生豬穩產保供工作，連續作出部署，8月21日國務院常務會議研究確定了穩定生豬生產和豬肉保供穩價的五項措施，8月30日召開了全國穩定生豬生產電視電話會議，9月6日國務院辦公廳印發了《關於穩定生豬生產促進轉型升級的意見》，對生豬穩產保供作出全面部署。



農業農村部畜牧獸醫局局長楊振海在近期的發布會上表示，政策扶持是加快生豬生產恢復發展的關鍵。8月底以來，有關部門出台了17條扶持生產的政策措施，在財政、金融、用地、規範禁養區劃定和管理、綠色通道，生豬生產的補獎等方面明確了一系列政策。政策的組合拳含金量之高，近年來少有。這段時間，各個部門都加大政策的落實力度，比如說生態環境部、農業農村部，派出了20個工作組赴200個生豬養殖大縣，開展禁養區劃定情況排查。中央預算內投資即將下達3億元生豬規模養殖場建設補助項目投資計劃，中央財政近期將按程序下達上半年非洲豬瘟撲殺補助經費，第二批農業保險保費補貼資金和新增的7億元生豬調出大縣獎勵資金。

