財政部考慮上收設立政府投資基金的權限

中評社北京10月19日電／ 近日財政部一份答覆函受到業內人士關注。財政部在其網站發布《財政部關於政協十三屆全國委員會第二次會議第1891號（財稅金融類168號）提案答覆的函》（以下簡稱《答覆函》），公開了財政部答覆全國政協委員張勁提出的《關於提升政府投資基金集中度，更好發揮引導作用的提案》的具體內容，並表示將“適當將設立政府投資基金的權限上收，嚴控基金的設立。”



自2000年以來，政府投資基金受到各地普遍重視，迅速發展壯大，其以少量財政資金撬動大規模的社會資本參與產業投資，為優化產業結構、推動產業轉型升級，促進經濟持續健康發展發揮了重要作用。



但與此同時，政府投資基金政策性目標與市場化需求脫節的問題日益凸顯，部分政府投資基金在落地見效上面臨著社會資本參與度偏低、市場化運作程度不高、績效評價機制不健全等突出問題，亟待採取有針對性的措施予以解決。



業內人士認為，財政部的公開表態，為解決政府投資基金“募不進來，投不出去”的問題釋放出積極信號。



“募不進來，投不出去”的兩難困境



近幾年，在經濟增長放緩、中外貿易摩擦加劇、供給側結構性改革深入推進的背景下，各級政府設立投資基金的熱情非常高，政府投資基金呈井噴式增長。



據清科私募通統計的數據顯示，2002年到2006年，我國設立政府投資基金僅有6只，基金規模35億元。截至2018年底，全國共有2065只政府投資基金，目標規模已達12.27萬億元。但同時，年度新設立基金數也出現了下滑態勢，2016年全國共設立政府投資基金572只，為歷年最高點，其後數量開始下降，2017年下降為284只，2018年為246只。



分析認為，政府投資基金逐年“降溫”，其背後折射出的是基金實際運作的困境和矛盾，基金在落地見效上還面臨一系列突出問題，必須引起高度重視。

