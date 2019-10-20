趙奇：以對話交流促進兩岸人文學融合發展

中國社會科學院秘書長、黨組成員趙奇（中評社 海涵攝） 中評社北京10月20日電（記者 海涵）中國社會科學院秘書長、黨組成員趙奇19日上午出席第二屆海峽兩岸人文學論壇並致開幕辭。趙奇在致辭中表示，歷經不同時代考驗而歷久彌新的中華人文學，具有積極應對時代變局的強大傳統，在新時代的條件下，通過交流互鑒，通過對話合作，一定能夠激發和凝聚出新的共同人文理想，共同促進兩岸人文學融合發展，從中華優秀傳統文化的創造性轉化和創新性發展中開創出人類文明的新天地。



趙奇表示，今年1月2日，在《告台灣同胞書》發表四十周年紀念會上，習近平總書記發表了重要講話。習總書記懇切地指出，“兩岸同胞同根同源、同文同種，中華文化是兩岸同胞心靈的根脈和歸屬。人之相交，貴在知心。不管遭遇多少干擾阻礙，兩岸同胞交流合作不能停、不能斷、不能少。”兩岸人文學論壇的舉辦，就是從兩岸共同具有的人文傳統出發，挖掘兩岸共同的文化根脈，尋找兩岸共同傳承中華文化的方式和途徑，實現兩岸人文價值和文化情感的溝通和共享，創造兩岸人文學共同面對未來文化挑戰的發展前景。作為一項促進兩岸人心相通、情感認同的重要舉措，我們希望把這個論壇辦成一個兩岸知識人可以敞開心扉、相互交心的平台。對此，他分享了幾點意見：



第一、共同傳承中華優秀傳統文化，大力弘揚中華民族精神，增進和平統一的認同。



趙奇說，中華文化是兩岸人民的共同傳統，世代傳承的寶貴文化遺產構成了兩岸人民共同的生活世界和精神世界，兩岸人民在繼承和發揚中華優秀傳統文化方面，都做出了自己卓越的貢獻。在近現代歷史上，兩岸人民共同秉持中華文化的基本價值，為實現國家統一和民族解放一同流血犧牲，一同展現了偉大的中華民族精神。新時代，在中華民族走向偉大復興的進程中，民族復興、國家強盛是兩岸中國人共同的中國夢。我們希望兩岸人民能夠凝聚兩岸同屬一個傳統，兩岸同屬一個中國的共識，共同發揚民族大義，共同承擔民族復興的責任，共享民族復興的榮耀，共同促進兩岸和平統一大業。



第二、共同面對未來文化挑戰，凝聚新時代人文理想，共創兩岸人文學融合發展新局面。



趙奇表示，當今世界正在迎來“百年未有之大變局”，經濟政治格局激烈重組，政經矛盾呈現出向文明衝突演變的趨勢，同時，高新科技的突飛猛進，給人類的生活方式乃至人類文明提出了前所未有的挑戰。具有深厚傳統的兩岸人文學如何積極面對新的文化挑戰，突破固有藩籬，在共同面對新挑戰的過程中，實現融合發展，是擺在兩岸知識人面前的共同課題。我們深信，歷經不同時代考驗而歷久彌新的中華人文學，具有積極應對時代變局的強大傳統，在新時代的條件下，通過交流互鑒，通過對話合作，一定能夠激發和凝聚出新的共同人文理想，共同促進兩岸人文學融合發展，從中華優秀傳統文化的創造性轉化和創新性發展中開創出人類文明的新天地。



第三、共同夯實人文交流的基礎，共謀人文交流方式的創新，增進兩岸人民的心靈契合。



趙奇指出，人文交流是情感的溝通和信任的傳遞，兩岸人民之間既具有同胞情，更具有同理心。多年以來，兩岸同胞大交流大交往大合作局面已經形成，兩岸人民之間的交往互動愈加頻繁，兩岸人民之間的心結日益打開。但由於“台獨”和外部勢力的干擾，兩岸之間的人文交流尚未真正實現將心比心、心知其意的地步，兩岸之間切實需要根據兩岸人文發展的實際，創新人文交流方式，尋找更符合兩岸人心人情的交流平台，充分夯實人文交流的基礎。我們相信，相知在於相交，共情緣於心通，政治上的分離隔斷不了同為中國人的血脈親情，兩岸人民一定會在已經實現的交流互通的基礎上，更上一層樓，在共同應對未來文化挑戰和全球變局中，真正實現兩岸一家親。



最後，趙奇指出，今年是中華人民共和國成立70周年。70年來，台灣命運與祖國命運休戚相關。在中華民族迎來偉大復興的進程中，台灣人民不能缺席，也不應該缺席。我們期望，兩岸知識人能夠共同順應歷史大勢，共同面對艱難險阻，共同推進兩岸關係和平發展和祖國和平統一進程！我們堅信，我們共同的祖國，明天必將更加美好！











