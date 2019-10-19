中央掃黑除惡第二、三輪“回頭看”正式啟動

中評社北京10月19日電／記者19日從全國掃黑除惡專項鬥爭領導小組辦公室獲悉，中央掃黑除惡第17督導組10月14日進駐廣西壯族自治區開展督導“回頭看”，標誌著中央掃黑除惡第二、三輪督導“回頭看”工作正式啟動。



中央掃黑除惡第11至21督導組將陸續進駐第二、三輪督導的浙江、天津、吉林、安徽、江西、湖南、廣西、海南、貴州、雲南、北京、陝西、西藏、黑龍江、內蒙古、上海、江蘇、青海、甘肅、寧夏、新疆等21個省區市和新疆生產建設兵團，分兩批開展督導“回頭看”。督導“回頭看”進駐時間為每個地區10天左右，11月15日前將全部完成。



全國掃黑除惡專項鬥爭領導小組辦公室表示，督導“回頭看”是中央督導的重要組成部分，是推動整改落實的關鍵環節。各督導組將對照督導整改問題清單和問責建議清單，緊盯督導組交辦的重點問題解決、重點領域整治和重點案件辦理，促進整改成效最大化。



據悉，此次督導“回頭看”主要任務是檢查被督導地區對中央督導組反饋問題的整改落實情況；檢查“不忘初心、牢記使命”主題教育對黃賭毒和黑惡勢力聽之任之、失職失責甚至包庇縱容、充當“保護傘”專項整治落實情況；檢查專項鬥爭中依法嚴懲、打傘破網、打財斷血、綜合治理、基層組織建設等方面工作是否取得新的突破；幫助被督導地區逐項細化整改措施、落實整改責任、明確整改時限，促進整改成效最大化，推動掃黑除惡專項鬥爭持續深入健康開展。



據全國掃黑辦負責人介紹，督導“回頭看”結束後，中央掃黑除惡第11至21督導組將對被督導地區專項鬥爭總體工作情況進行階段性總結，全國掃黑辦將聽取各督導組情況報告。



（來源：新華網）