房地產降溫步伐更穩定　“金九不金”很明顯

中評社北京10月19日電／10月18日，國家統計局發布了1月份至9月份全國房地產開發投資和銷售情況數據顯示，前9個月，全國房地產開發投資98008億元，同比增長10.5%，增速與1月份至8月份持平。其中，住宅投資72146億元，增長14.9%，增速持平。前9個月，商品房銷售面積119179萬平方米，同比下降0.1%，降幅比1月份至8月份收窄0.5個百分點。



國家統計局國民經濟綜合統計司司長、新聞發言人毛盛勇在昨日的國新辦新聞發布會上表示，關於房地產市場，第一還是堅持房子是用來住的不是用來炒的基本定位。當前從房價來看比較平穩，房地產開發投資的增長速度，今年1月份至9月份累計增速基本穩定在10%以上，投資也比較平穩，房地產的銷售略有下降。從這幾個主要指標看，房地產市場總體比較平穩。另外，從其他幾個方面的情況看，包括房價的情況、土地銷售的情況，房地產市場總體保持了基本平穩的走勢。第二關於房地產的拉動作用。房地產的定位很明確“房住不炒”，也不把房地產作為短期拉動刺激經濟的手段。房地產的發展，總的來看是平穩、健康、有序的。



58安居客房產研究院分院院長張波昨日在接受《證券日報》記者採訪時表示，從統計局發布的數據來看，房地產嚴格調控的效果繼續在市場顯現，房地產降溫的步伐更為穩定。相比1月份至8月份，前三季度房地產開發投資增速保持穩定，商品房銷售面積同比下降，但降幅環比已經有所收窄。“金九不金”在投資側依然表現明顯，預計在慣性作用下，房企開發投資在四季度還將維持一定增速，但房企拿地會更為謹慎，土地市場將進一步降溫。



諸葛找房市場研究員姜國君對《證券日報》記者表示，9月份正處於第三季度收官的節點，保持穩定的投資增速對第四季度也將起到正面的影響，預計今年全年增速有望穩定在10%以上的水平。今年以來房地產開發投資優於去年，呈回暖的局面。



從房地產開發企業到位資金情況來看，1月份至9月份，房地產開發企業到位資金130571億元，同比增長7.1%，增速比1月份至8月份加快0.5個百分點。其中，國內貸款19689億元，增長9.1%；利用外資104億元，增長1.4倍；自籌資金42024億元，增長3.5%；定金及預收款43877億元，增長9.0%；個人按揭貸款19900億元，增長13.6%。

