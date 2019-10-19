內蒙古追回職務犯罪嫌疑人王康玲

中評社北京10月19日電／2019年9月4日15時10分，北京市順義區某小區。



當追捕組人員出現在王康玲面前時，她做夢都沒有想到，自認為設計得天衣無縫的外逃生涯會在短短9個月後就終結。



王康玲，案發前系內蒙古供銷合作社聯合社原黨組書記、理事會原主任劉金水（另案處理）妻子，為內蒙古供銷合作社聯合社下屬二級單位幹部，因涉嫌職務犯罪，於2018年11月11日被自治區紀委監委立案調查。案發後，王康玲畏罪潛逃，下落不明。



2019年4月10日，自治區紀委監委商請赤峰市公安局抽調精幹力量，組成追捕行動組，協助實施對王康玲的抓捕任務，並經過歷時148天，輾轉京、蒙、浙3省（市、區）7地，行程1.2萬公里，最終將王康玲抓獲歸案。



“只要觸犯了黨紀國法，不管跑多久、跑多遠，都要一追到底，絕不姑息。”王康玲出逃後，自治區紀委監委始終沒有放棄追捕，先後6次下達任務指示，11次進展指導，7次例會調度部署，3次修訂抓捕方案，不斷加大主導協調和督辦力度。



“她具有極強的反偵查能力，出逃前已做好充分準備，有意隱匿其各種社會行為痕跡。”追捕組人員介紹，在排除王康玲出境潛逃可能的前提下，追捕組將關注重點從呼和浩特轉移至王康玲老家、重要親屬所在地等地區，圍繞其可能活動的地點全力追蹤。



據介紹，抓捕過程中，追捕組先後與12個單位建立信息互通協作機制，協調當地公安機關刑警、治安等多警種力量，妥善運用大數據手段，開展全時段、全覆蓋行蹤緝查。

