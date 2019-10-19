前三季度GDP同比增長6.2%　經濟平穩運行

中評社北京10月19日電／在18日舉行的國新辦新聞發布會上，國家統計局公布的前三季度經濟數據顯示：初步核算，前三季度國內生產總值（GDP）697798億元，按可比價格計算，同比增長6.2%。分季度看，一季度增長6.4%，二季度增長6.2%，三季度增長6.0%。



“儘管外部環境比較嚴峻複雜，但國內有力的支撐因素比較多。經濟保持平穩運行是有條件、有支撐的。”國家統計局新聞發言人毛盛勇說。核心指標看運行，中國經濟保持在合理區間。



就業穩。9月，全國城鎮調查失業率為5.2%，和上個月持平；前三季度，全國城鎮新增就業1097萬人，完成全年目標任務的99.7%，就業形勢總體平穩。



為什麼經濟增速有所放緩，但是就業形勢總體平穩？毛盛勇解釋，其一，隨著經濟體量的擴大，每增長一個百分點帶來的經濟增量也在擴大，能夠吸納的就業規模也在增長；其二，當前服務業增加值占GDP比重在繼續提高，這樣的產業結構對就業的吸納能力在不斷地增強；其三，國家出台了積極的就業政策，取得了比較好的效果；最後，中國的新產業、新業態、新商業模式不斷興起壯大，也為就業規模的擴大、就業容量的拓展提供了空間。



物價穩。9月，居民消費價格（CPI）同比上漲3.0%，但扣除食品和能源之後的核心CPI漲幅是1.5%，有小幅回落。從前9個月累計來看，CPI的平均漲幅是2.5%，保持了溫和上漲的水平。



“9月CPI漲幅擴大主要是以豬肉為代表的少數食品價格上漲因素帶來的。沒有通脹，也不存在通縮，價格總體還是平穩的。”毛盛勇說，我國工業消費品供給比較充裕，服務價格是溫和上漲態勢。農業生產、糧食生產可能獲得大豐收，為食品價格的基本穩定奠定了比較好的基礎。



居民收入增長穩。前三季度全國居民人均可支配收入實際增長6.1%，和經濟增長速度基本同步，還要快於人均GDP增長速度。“從名義增長看，前三季度全國居民人均可支配收入增長8.8%，增速還是不錯的。”毛盛勇說。

