韓國瑜不訪美　朱立倫：堅定親美就可獲認同

中評社台北10月19日電／國民黨“總統”參選人韓國瑜決定不訪美，前新北市長朱立倫今天表示，韓國瑜是現任的高雄市長，請假的天數有限，在行程的取捨上，必須予以體諒。他認為，只要能夠堅定親美以及自由民主的立場，一定可以獲得認同。



韓國瑜確定不訪美，規劃由妻子李佳芬代為出訪，拜會海外僑胞。



中央社報道，朱立倫今天上午到台北市文山區陪國民黨“立委”賴士葆搭公車拜票。被問到韓國瑜決定不訪美時，朱立倫表示，韓國瑜在行程安排上，若較為匆忙、緊迫，的確可以透過其他方式，對美方做表達，不一定要到華府去。



媒體詢問，有人擔心韓國瑜訪美，可能會失分，因此與美方保持一個距離的美感。對此，朱立倫則說，用這樣的說法是不公平的，韓國瑜畢竟是現任的高雄市長，請假的天數有限，這樣的狀況下，在行程的取捨上，必須予以體諒。



朱立倫也說，韓國瑜可以透過其他的方式，在國內或國際媒體上發聲，大家也在看韓國瑜接下來要說什麼，尤其是台美關係、兩岸關係，或是國際的情勢，韓國瑜只要能夠堅定國民黨長期以來的親美立場，以及自由民主的立場，相信一定可以獲得很多年輕朋友的認同。



針對韓陣營規劃由李佳芬代為訪美，拜會海外僑胞，朱立倫表示，僑界一向對國民黨很熱情，李佳芬若能代表韓國瑜去會僑胞，這都是好事，最重要的是呼籲僑界的朋友，能夠回台灣投票，支持國民黨的參選人。



至於是否幫忙赴美，朱立倫說，他剛從美國回來沒多久，他在美國該見的朋友都見了，也表達了國民黨非常堅定的立場，美方的朋友都非常清楚。



他指出，國民黨“立法院”黨團、智庫也赴美訪問，美方的朋友已清楚，台美關係的建立與穩定，是透過朝野的努力，尤其國民黨從過去執政到現在，都是堅定親美的態度，美方也非常清楚，絕對不是如同民進黨所說的，今天台美關係的穩定是靠民進黨。