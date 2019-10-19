出征新竹　李佳芬：沉默力量是最好的力量

李佳芬到新竹縣竹東鎮出席溪南客家婦女後援會，受到熱情歡迎。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹10月19日電（記者 黃文杰）中國國民黨2020參選人韓國瑜夫人李佳芬，下午“代夫出征”橫掃新竹縣市，全力替黨籍“立委”參選人林思銘、林為洲、鄭正鈐等人拉抬聲勢，受歡迎度不輸韓國瑜本人，她不斷強調無論山邊海角，任何一個角落，我們都不要有“暗自哭泣的人”，這就是韓國瑜所說“莫忘世上苦人多”，相信堅定的力量、沉默的力量，就是最好的力量。



韓國瑜16日開始請假拼大選，今天行程在民進黨執政的台南市，李佳芬分進合擊，重心放在新竹縣市，新竹縣是國民黨執政、新竹市是民進黨執政，下午第一站來到竹東鎮出席溪南客家婦女後援會成立大會，更有指標意義，竹東人口不到10萬人，馬英九過去大選曾在竹東寫下七成得票率，全台鄉鎮市最高。



這次大選，新竹縣選區重新劃分，多出一席，其中第二選區（竹東、寶山、北埔、峨眉、橫山、五峰以及竹北19里），藍綠都部署重兵搶攻。



國民黨推五屆縣議員林思銘，民進黨派前新竹縣長鄭永金兒子、也是民進黨前客家部主任鄭朝方、“國會政黨聯盟”推出邱靖雅，上屆“立委”拿下6萬多票，連續兩屆議員選舉都以破萬票、拿下竹北選區最高票，實力堅強。



下午陪同李佳芬出席溪南客家婦女後援會，包括國民黨新竹市黨部主委也是中常委呂學樟、竹東鎮長羅吉祥、國民黨新竹縣議會黨團書記長張良印、縣議員陳正順、郭遠彰及藍軍民代，會場餐廳湧入上千支持者，高喊“佳芬姐加油”，短短80公尺，進場也花了十分鐘。



李佳芬上台自我介紹，她是詔安客，主要分布在雲林縣崙背鄉、二崙鄉、西螺鎮，這與桃竹苗的海陸四縣客語有點差異，但是“佳芬姐”開場就強調，光輝的10月應該向客家祖先致上最高敬意，孫中山就是標準的廣東客家人，這種精神，敢拚博、敢奮鬥、不怕困難，客家還有非常重要的特色，就是重視文化與教育、愛我們的“國家”、愛我們家庭，也因為這種凝聚力，所以可以有很多愛的包容在裡面，讓我們的文化教育一代一代延續。



她提到客家婦女，墓碑上可以刻上“儒人”兩字，七品正官，因為宋朝客家婦女非常勇敢，救過皇帝，這種艱難的精神，其實有個很重要的，可以凝固家庭的力量，媽媽是穩固家庭非常重要的力量，婦女撐起社會半邊天，相信各位堅毅奮鬥勤奮的精神，“我身上血液也有”，全場高喊“ 佳芬姐”加油。



李佳芬說，她相信這場選戰，就是希望看到下一代，接受好的教育，台灣的孩子，能夠到全世界發光發熱，無論山邊海角，任何一個角落，我們都不要有“暗自哭泣的人”，這就是為什麼韓國瑜不斷強調“莫忘世上苦人多”，當經濟起來，一定要左看看、右看看，把我們四周圍的朋友也仔細看一看，有沒有事需要伸出溫暖的手去協助，只有大家能夠相互相幫助，我們這個社會和諧。



“佳芬姐”最後，還不忘跟原住民朋友拉近關係，特別二選區有五峰等原鄉，李佳芬笑說，韓國瑜個性豪邁，可能上輩子有原鄉的血液，“我也嫁了一個原鄉人”，這種個性非常可愛且非常真，最後呼籲大家勇敢走下去，相信堅定的力量、沉默的力量，就是最好的力量。讓青天白日旗幟可以重新飄揚。