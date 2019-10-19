韓國瑜請假首場造勢台南登場　馬吳洪將同台

中評社台北10月19日電／國民黨“總統”參選人韓國瑜傾聽之旅第4天來到台南，晚間將在台南水萍塭公園與包括前國民黨主席洪秀柱等6席“立委”參選人合體舉辦造勢晚會，國民黨主席吳敦義、前“總統”馬英九更將與韓國瑜同台，展現團結氣勢。



中央社報道，高雄市長韓國瑜16日起請假展開全台傾聽之旅，從屏東出發，今天進入第4天，走訪民進黨鐵票區台南市，晚間將在水萍塭公園，與6席“立委”參選人舉行聯合造勢晚會。



今天晚上造勢晚會，是韓國瑜請假、投入大選後第一場大型造勢活動，韓陣營喊出10萬人目標。



日前前“總統”馬英九曾為韓國瑜站台遭韓粉噓下台，馬英九幕僚一度評估，馬未來全力輔選，但考慮不再為韓國瑜站台。



不過，今天晚間的造勢晚會，馬英九將到場力挺，吳敦義也南下支持，馬吳韓將正式同框，展現大團結，更為“總統”、“立委”參選人拉抬氣勢。



馬英九更提早在下午到達台南，與韓國瑜分進合擊，韓國瑜在台南為“立委”參選人站台，馬英九也陪同“立委”參選人掃街、參香祈福。



韓國瑜今天早上第一站來到台南新營太子宮，受到大批韓粉歡迎和支持，場面熱鬧。



韓國瑜說，台灣人這幾年過得太窩囊，要找回快樂、陽光的這種感覺，政治人物肩膀上的責任就是讓人民安居樂業，但民進黨這3年多來做的不及格，讓大家都很辛苦，他向支持者喊話，明年投票不要再被政黨綁架，一定要投出神聖的一票。



韓國瑜接著參拜台灣王爺總廟南鯤鯓代天府，並與台南“立委”參選人洪秀柱合體。下午韓國瑜將出席“立委”參選人李武龍、林燕祝競選總部成立活動，洪秀柱將陪同韓國瑜搭乘永保安康列車。



傍晚韓國瑜將展開“瑜你跨世代對談”青年座談會，並於晚間在水萍塭公園與6席“立委”參選人舉行聯合造勢晚會。