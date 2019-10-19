土軍空襲和炮擊致敘北部8名平民死亡

中評社北京10月19日電／新華社援引敘利亞媒體18日報道，土耳其軍隊及其支持的敘反對派武裝當天對敘利亞東北部哈塞克省拉斯艾因市及其周邊地區進行空襲和炮擊，造成8名平民死亡、約25人受傷。



敘利亞通訊社援引當地消息人士的話報道說，土軍當天對拉斯艾因市以東的濟爾坎地區和該市附近的烏姆海爾村進行空襲，造成8人死亡、約25人受傷。此外，土軍及其支持的敘反對派武裝繼續對拉斯艾因市進行包圍，炮擊和空襲市內街區，造成居民出逃。



敘利亞庫爾德武裝主導的“敘利亞民主軍”18日發表聲明，指責土方違反土耳其與美國達成的敘北部停火協議，呼籲聯合國、阿拉伯國家聯盟等派遣觀察員監督停火實施情況。



美國總統特朗普18日在社交媒體上說，土耳其總統埃爾多安當天在與他通話時表示，敘北部出現零星且短暫的迫擊炮和狙擊射擊。特朗普表示，土耳其方面和庫爾德人都希望實現停火。



美國國防部長埃斯珀18日在一份聲明中說，他當天在與土耳其防長通話時重申土耳其須全面遵守停火協議。聲明說，美軍地面部隊不會參與“安全區”的實施，但美方會與土耳其和“敘利亞民主軍”保持溝通。



土耳其長期以來將敘北部庫爾德武裝視為恐怖組織，但美國在打擊極端組織“伊斯蘭國”的戰事中將其發展為合作夥伴。本月9日，土耳其軍隊進入敘北部，對庫爾德武裝展開軍事行動。敘利亞對此予以譴責，並表示將採取一切合法手段進行抗擊。



埃爾多安17日與到訪的美國副總統彭斯在首都安卡拉舉行會晤，雙方就土耳其軍隊在敘北部暫時停火和建立“安全區”問題達成協議。