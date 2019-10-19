G20財長會議不允許發行虛擬貨幣Libra

中評社香港10月19日電／二十國集團（G20）財長和央行行長會議18日在結束為期2天的討論後閉幕，發佈了把美國“臉書”（Facebook）公司計劃發行的加密資產（虛擬貨幣）“Libra”作為監管對象的協議文件，以在防範被用來洗錢和用戶保護方面存在擔憂為由，表明了在“對嚴重風險採取恰當處置”前不允許發行的方針。此外，還表示對實現防止IT巨頭逃稅的“數字交易徵稅”予以全面支持。



共同社消息，繼七國集團（G7）7月就把Libra作為“最高標準的監管”對象達成共識後，還包括新興市場國家的G20也擺出了嚴厲姿勢，因此國際社會的包圍網進一步收緊。臉書預定明年上半年發行，但可能困難重重。



擔任會議主席的日本財務相麻生太郎在閉幕後的記者會上就Libra透露，“沒有國家贊成”在消除擔憂前發行。一起出席記者會的日本央行行長黑田東彥強調：“不允許在討論監管事宜的階段發行。”



有觀點認為，若Libra發行，用戶就可以用智能手機便捷地進行匯款和結算。協議文件在認可該便捷性的同時，也指出由於存在取代現有貨幣的可能性，因此是“關係到貨幣主權的問題”。此外，還要求就Libra對經濟的影響展開研究，包括侵害發行貨幣的各國權利的可能性等。



“數字交易徵稅”將以谷歌和蘋果等公司為主要對象。G20積極評價經濟合作與發展組織（OECD）9日公佈的大致方案，要求其在明年2月的下次會議上再次報告進展情況。力爭根據OECD明年年底前彙總的最終報告，敲定具體的徵稅標準等細節。