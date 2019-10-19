擔心訪美被矮化取消？韓國瑜盼不要酸言酸語

韓國瑜在保安車站聯訪，成為另類台南鐵道觀光推介。（中評社 高易伸攝） 中評社台南10月19日（記者 高易伸）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜19日下午被問到取消訪美是否有被美方“矮化”嫌疑時再次重申，我們跟美國溝通交流非常暢通，前兩次也請一些相關人士赴美拜訪，昨天也見到美國在台協會（AIT）主席莫健，大家溝通很多面向的問題，大家溝通的非常順暢，請一些好朋友不要附加不必要的酸言酸語。



韓國瑜傾聽之旅19日來到台南，下午韓跟國民黨前主席洪秀柱從台鐵永康車站搭區間車至保安，這條“永保安康”的路線，一直是很多旅客喜歡的鐵道路線。對於為何搭乘此一路線？韓跟洪秀柱表示，希望“中華民國”永保安康，取吉祥的意思。



韓在保安車站聯訪被問到是否有被美方“矮化”時強調，距離大選因為我只剩下85天左右，時間壓力非常巨大，也請莫健能夠了解。我打算計劃請我內人去美國跟僑胞面談溝通，明年1月11日選完之後我會安排美國之行講得非常清楚。希望所有好朋友能夠理解我所表述的，不要附加一些不必要的酸言酸語。



有媒體再次針對一例一休詢問韓，韓表示整個一例一休從2017到2019年修法，大家再三警告“立法院”不要貿然修這個法，這是全世界唯一個這樣的法案，這三年來企業家怨聲載道、勞工苦不堪言，所以我才提出要把它廢止。另外現在一例一休實施下來，一句話形容當前狀態“卡了老闆喉嚨、餓了勞工肚子”，一道法律遭遇這麼大困難，政府還不想辦法修它嗎？蔡英文掌握“立法院”過半數，還不能苦民所苦？倒過來指責在野黨的我不是很怪異嗎？



韓國瑜下午在保安車站受訪，現場聚集不少支持者大喊加油、凍蒜，也間接替台南鐵路觀光進行另類行銷。