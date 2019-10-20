中評關注：粵港澳大灣區建設 一國兩制新實踐

全國港澳研究會副會長郭萬達（中評社 沈而忱攝） 中評社北京10月20日電（記者 張爽 沈而忱）由北京大學、全國港澳研究會、澳門基本法推廣協會、澳門基金會共同主辦、北京大學港澳研究中心具體承辦的“映日蓮花：一國兩制的澳門特色——慶祝澳門回歸祖國20周年研討會”昨天下午舉行專題研討會，在第一環節，學者圍繞澳門經濟發展與大灣區規劃展開探討，他們認為，國家賦予澳門在粵港澳大灣區發展中的“中心城市”地位，這既是對澳門的肯定，更是對澳門的期望和鞭策。在區域發展中，澳門要積極發揮好“中心城市”的作用，帶動灣區共同發展。



國家發改委中國國際交流中心產業規劃部部長王福強表示，粵港澳大灣區應該有以下幾個戰略目的：第一，一國兩制新實踐；第二，探索祖國統一的新形式；第三，高質量發展新平台；第四，制度性開放的壓力測試區。



王福強表示，從一國兩制實踐角度考慮，要做好粵澳合作這篇文章。廣東要更多為澳門提供發展空間，更多讓利，讓澳門居民有更多獲得感。雙方要加強協同，共同探索新路徑。



至於粵港合作的重要意義，王福強認為有三點：第一，善用一國之本，兩制治理；第二，推動澳門融入國家發展大局的重要保障；第三，促進粵港澳大灣區均衡發展的制度創新。



王福強表示，粵澳特別合作區可以成為粵澳合作的主要平台，雙方共商、共建、共管、共享。雙方可以實現以下合作：第一，共同研究法律適用清單，擴大立法權限；第二，成立琴澳投資控股公司，共同推動開發；第三，共同管理，珠海主導，澳門參與，新型管理體制；第四，地區生產總值、稅務共享發展成果。



澳門經濟學會會長劉本立認為，澳門屬於微小經濟體，國家賦予澳門在粵港澳大灣區發展中的“中心城市”地位，這既是對澳門的肯定，更是對澳門的期望和鞭策。過去往往只強調特區的特殊地位和權利，享受中央和內地給的政策紅利，卻往往忽視了作為國家組成部分應盡的義務。



劉本立表示，澳門應不負期望，以自己的積極作為，不斷提升在國家經濟發展和對外開放中的地位和功能；在區域發展中，澳門要積極發揮好“中心城市”的作用，帶動灣區共同發展。



粵港澳大灣區研究院院長劉毅表示，戰略性新興產業有望在大灣區率先實現突破和產業化應用。有學者預測，粵港澳大灣區未來發展潛力巨大，預計十年以後，粵港澳大灣區的GDP將在世界上最主要的四個灣區中排名第一。

