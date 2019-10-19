第二十一屆中國上海國際藝術節開幕

中評社北京10月19日電／10月18日，由文化和旅遊部主辦、上海市人民政府承辦的第二十一屆中國上海國際藝術節在滬開幕。文化和旅遊部副部長張旭致辭並宣布藝術節開幕。上海市委常委、宣傳部部長周慧琳，上海市人大常委會副主任莫負春，上海市政協副主席方惠萍出席。上海市副市長宗明致歡迎辭。中央有關部門及部分省區市領導王燕文、範曉莉、王翠鳳、符彩香、多吉次珠、楊培君，各國駐滬領館官員等出席。



張旭在致辭中表示，藝術節20餘年來的發展歷程是中國推進中外人文交流、促進民心相通和文明互鑒的生動證明。在新的時代背景下，藝術節更要與時俱進，繼續努力實現傳統文化創造性轉化和創新性發展，弘揚中國精神、講好中國故事，更好地發揮紐帶和橋梁作用，深化與世界各國的文化交流與合作，以“相互尊重、開放包容，美人之美、美美與共”的姿態，開展交流對話、互學互鑒，共同創造更加美好的未來。



宗明表示，藝術節秉持文化惠民的情懷，提升文旅融合的體驗，努力向人民、向世界奉獻一場精彩、難忘的文化盛宴。



開幕儀式後，千餘名中外嘉賓一起觀看了由上海雜技團和上海市馬戲學校聯合創作的大型雜技劇《戰上海》。該劇以上海解放戰役為背景，展現了進步青年追求理想、真理和光明的奮鬥歷程。《戰上海》是海派雜技對紅色文化題材的首次戲劇呈現，也是中國上海國際藝術節首次選擇雜技作品作為開幕演出。除了開幕演出，“藝術天空”上海共青森林音樂節也於10月18日拉開了序幕。



本屆藝術節舉辦時間為10月18日至11月17日，共上演42台96場參演劇（節）目，其中包括7台全球首演、6台亞洲首演、8台上海原創劇（節）目以及12個參展項目；“藝術天空”系列演出覆蓋上海市16個區，上演98場；“扶持青年藝術家計劃”委約7位藝術家推出6部原創作品；“藝術教育”深入學校、社區、劇場，舉辦約40項100場活動；來自46個國家和地區的400餘家機構參與交易會和論壇，舉辦26台推介演出、1個主旨論壇、10個系列論壇和1個培訓班。



（來源：中國文化報）